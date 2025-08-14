Dogecoin marchează primul „golden cross” din ultimii ani, investitorii privesc spre o nouă fază bullish

Ce este un „golden cross” și de ce contează

Un „golden cross” apare atunci când media mobilă pe 50 de zile (sau săptămâni) depășește media mobilă pe 200 de zile (sau săptămâni). Acest tip de formă tehnică este considerată un semnal puternic de trend ascendent. Dacă se confirmă, indică faptul că impulsul pe termen scurt începe să depășească tendința pe termen lung, ceea ce poate declanșa o fază bullish.(Crypto Data Space)

Dogecoin în pragul unui moment istoric

Recent, Dogecoin a înregistrat apariția unui golden cross — un semnal rar pentru această monedă digitală, prima dată după câțiva ani. Nivelul este marcat atât pe graficele zilnice, cât și pe cele săptămânale, iar entuziaștii urmăresc îndeaproape evoluția prețului în contextul acestui indicator tehnic.

Datele arată că Dogecoin a atins o porțiune critică: media mobilă pe 50 de zile tocmai a trecut peste media pe 200 de zile. Aceasta s-a întâmplat în timp ce prețul a scăzut ușor, migrarea fiind posibil doar cu volumul de tranzacționare adecvat.

Repetiție istorică? Unde a dus golden cross-ul anterior

– În ianuarie 2021, un golden cross a declanșat o creștere masivă de aproape 8.000%, ducând Dogecoin de la aproximativ 0,01 $ la un record de peste 0,73 $.

– Cursul a scăzut însă drastic ulterior, pierzând 90% din valoare și stabilizându-se între 0,05 $ și 0,10 $ până în 2024.

– După un golden cross de ordin zilnic în 2024, Dogecoin a înregistrat un avans de 300% în prima parte a unui ciclu bullish.

– În noiembrie 2024, un nou golden cross a precedat o creștere de peste 140%, urmată de un impuls optimist în luna aceea.

Cât de credibil este acum acest semnal?

La nivel tehnic, a apărut un golden cross clar, iar istoricul îl validează ca semnal bullish.

Totuși, indicațiile anterioare au fost urmate de corecții severe; acest ciclu ar putea fi diferit.

Analiștii privesc cu atenție nivelurile Fibonacci, medii mobile și volumul de tranzacționare pentru confirmarea direcției.

Ce semnal este pe termen scurt?

Recent, Dogecoin a scăzut la circa 0,226 $—o corecție ce reflectă slăbiciunea generală a pieței, dar golden cross-ul rămâne intact.

Unii analiști identifică o continuare potențială spre 0,769 $, un nivel record, operez la fel ca în 2024.

Pe termen foarte scurt, un momentum bullish ar putea propulsa DOGE spre obiective precum 0,25 $.

Posibile scenarii pe termen mediu și lung

Să fie aliniate condițiile bullish

Un golden cross poate deschide calea pentru o raliu susținut—dar necesită volum și sentiment pozitiv. Nu este infailibil

Au existat cazuri în care golden cross-ul a fost urmat de reculuri importante. Volumul derivatelor crește

Volumele ridicate sugerează implicarea investitorilor mari, ceea ce poate adăuga forță trendului.

Ce pot învăța investitorii

Golden cross-ul este un semnal tehnic solid, dar nu este suficient de unul singur pentru a lua decizii financiare. Trebuie comparat cu alți indicatori (volum, RSI, suport/fib).

Momentele când golden cross-ul s-a întors, urmate de scăderi, arată că e nevoie de prudență.

Canalul de urma al DOGE oferă șanse, dar volatilitatea rămâne foarte ridicată.

Dogecoin a înregistrat primul golden cross după mai mulți ani, iar evoluțiile istorice indică posibilitatea unei ascensiuni semnificative. Totuși, experiențele trecute ne învață să nu luăm semnalul drept certitudine — contextul macroeconomic, volumul și sentimentul general vor decide dacă raliul va fi sustenabil sau un simplu zoom tehnic.