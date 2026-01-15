O corecție a pieței de criptomonede în trimestrul al patrulea a influențat negativ fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) ale ARK Invest, evidențiind legătura acestora cu activele digitale. Potrivit unui raport citat de Cointelegraph, acțiunile companiilor Coinbase și Roblox au fost principalii factori care au redus performanța fondurilor.

Impactul pieței crypto asupra fondurilor lui Cathie Wood

Scăderea piețelor de criptomonede din trimestrul al patrulea al anului 2025 a afectat mai multe ETF-uri administrate de Cathie Wood, fondatoarea ARK Invest. Raportul trimestrial al ARK, publicat miercuri, indică faptul că performanța a fost influențată de evoluția slabă a acțiunilor legate de sectorul crypto, cu Coinbase în prim-plan. Platforma de tranzacționare a fost printre cei mai mari detractori pentru fonduri precum ARK Next Generation Internet ETF (ARKW), ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) și ARK Innovation ETF (ARKK).

Expunerea la sectorul crypto reprezintă 13,7% din ARKW, 14,6% din ARKF și 7,4% din ARKK. Portofoliile ARK includ, pe lângă Coinbase și Roblox, acțiuni la Robinhood Markets, Circle Internet Group, Block și o expunere directă la Bitcoin prin ETF-ul ARK 21Shares Bitcoin.

Performanța negativă a acțiunilor Coinbase

În cursul trimestrului, acțiunile Coinbase au scăzut mai mult decât principalele criptomonede, subperformând atât Bitcoin (BTC), cât și Ether (ETH). Reprezentanții ARK au menționat că volumele de tranzacționare spot pe bursele centralizate au scăzut cu 9% de la un trimestru la altul, ca urmare a unui eveniment de lichidare din octombrie. Datele Yahoo Finance arată că acțiunile Coinbase, cotate la 346 de dolari la începutul lunii octombrie, au încheiat anul la 226 de dolari, o scădere de aproape 35%. În aceeași perioadă, Bitcoin a pierdut 22%, iar Ether s-a depreciat cu 28%, conform CoinMarketCap.

„În ciuda organizării unui eveniment de prezentare a produselor care a evidențiat ambițiile strategice pe termen lung, inclusiv planuri pentru acțiuni on-chain, piețe de predicție, un consilier de portofoliu bazat на inteligență artificială și o lansare mai largă a aplicației sale Layer 2 Base, condițiile de piață au rămas dificile”, a precizat ARK în raportul său referitor la Coinbase.

Roblox, al doilea factor de presiune

Compania de jocuri online Roblox a fost al doilea cel mai important factor negativ pentru mai multe ETF-uri ARK în trimestrul respectiv. Acțiunile Roblox au scăzut, deși societatea a raportat rezultate solide pentru trimestrul al treilea, cu o creștere a rezervărilor de 51% de la an la an. Declinul a fost cauzat de un avertisment privind scăderea marjelor operaționale în 2026, pe fondul creșterii cheltuielilor cu infrastructura și siguranța. Interzicerea platformei în Rusia, din motive de siguranță a copiilor, a contribuit la depreciere, decizia afectând aproximativ 8% dintre utilizatorii activi zilnici.

Analiștii rămân optimiști pe termen lung

În pofida performanței recente, unii analiști de pe Wall Street consideră că există un potențial de redresare. Bank of America a îmbunătățit săptămâna trecută ratingul acțiunilor Coinbase de la „neutru” la „cumpărare”. Decizia a fost motivată de rolul în expansiune al companiei în transferul activității financiare on-chain și de evoluția sa către o „bursă pentru orice”. Goldman Sachs a luat o decizie similară la începutul lunii, inițiind un rating de „cumpărare”. Analiștii băncii au afirmat că recenta corecție a făcut ca acțiunile din sectorul crypto să fie subevaluate, creând o posibilă oportunitate de revenire la începutul anului 2026.