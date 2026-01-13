Ethereum (ETH) se tranzacționează în jurul valorii de 3.200 de dolari, însă utilizarea în scădere a rețelei și contextul economic din Statele Unite limitează potențialul de creștere al prețului. Conform Cointelegraph, deși Ethereum menține poziția de lider în ceea ce privește valoarea totală blocată, atingerea pragului de 4.000 de dolari este incertă.

Activitatea Ethereum migrează spre Layer-2

O mare parte din activitatea Ethereum se desfășoară în rețelele Layer-2. Blockchain-uri rivale, cu costuri mai reduse, diminuează perspectivele ca Ether să depășească pragul de 4.000 de dolari în viitorul apropiat. În ultimele 60 de zile, prețul Ether (ETH) nu a reușit să se mențină constant peste nivelul de 3.300 de dolari, ceea ce a generat incertitudini printre investitori cu privire la posibilitatea unei creșteri susținute în 2026.

Deși rețeaua Ethereum a implementat îmbunătățiri și și-a păstrat poziția de lider în ceea ce privește depozitele, investitorii anticipează șanse reduse de a atinge din nou nivelul de 4.000 de dolari. Evoluția Ether de la începutul lunii noiembrie a urmărit îndeaproape capitalizarea pieței criptomonedelor. Această lipsă de optimism pare să fie determinată mai mult de utilizarea mai slabă a aplicațiilor descentralizate (DApps) decât de probleme specifice ecosistemului Ethereum.

Scăderea volumului DEX afectează taxele Ethereum

Potențialul de creștere a prețului ETH pe termen scurt pare limitat, indiferent de preocupările investitorilor legate de riscurile economice. Activitatea pe schimburile descentralizate (DEX) a scăzut, indicând un interes mai redus al investitorilor pentru DApps.

Conform datelor DefiLlama, volumele agregate DEX în ultimele două săptămâni au totalizat 150,4 miliarde de dolari, în scădere cu 55% față de maximul istoric de 340 de miliarde de dolari înregistrat în ianuarie 2025. Volumele DEX pe 7 zile ale Ethereum au oscilat în jurul valorii de 9 miliarde de dolari, după ce au atins un vârf de 27,8 miliarde de dolari în octombrie 2025. Această diminuare de 65% a redus taxele rețelei Ethereum cu 87%, ajungând la 2,6 milioane de dolari, de la 21,3 milioane de dolari cu trei luni mai devreme.

Dominanța Ethereum în ecosistemul DEX

Ecosistemul Ethereum continuă să domine, deținând aproximativ 50% din activitatea DEX, incluzând datele de la Base, Arbitrum, Polygon și alte soluții layer-2. Poziția de lider a Ethereum în valoarea totală blocată (TVL) indică preferința investitorilor instituționali, chiar dacă competitori precum Tron, Solana și BNB Chain generează taxe de rețea mai mari.

Unii participanți la piață consideră că Ethereum nu a reușit să își monetizeze pe deplin dominația în depozitele de contracte inteligente. Această situație este rezultatul strategiei sale de scalabilitate construită în jurul rollups. Datele arată că numărul de tranzacții pe Solana depășește totalul combinat al primilor 10 competitori ai săi, evidențiind dependența rețelei de procese intensive de validare și o structură de dezvoltare semi-centralizată condusă de Solana Labs.

Compararea volumelor de tranzacții: Ethereum vs. Solana

Conform datelor Nansen, Ethereum a procesat 54,4 milioane de tranzacții pe o perioadă de 30 de zile, în timp ce rețeaua sa layer-2 Base a înregistrat peste 600 de milioane de tranzacții în aceeași perioadă. Cele două luni în care Ether s-a tranzacționat sub 3.200 de dolari au fost dificile pentru companiile care au strâns datorii sau capitaluri proprii pentru a construi rezerve ETH. Bitmine Immersion (BMNR US), de exemplu, deține în prezent Ether în valoare de 13,2 miliarde de dolari, iar acțiunile sale se tranzacționează cu o reducere de 9% față de valoarea acestor dețineri, conform datelor CoinGecko.

Perspectivele viitoare ale Ethereum

Nu este clar ce factor ar putea schimba evoluția ETH, având în vedere că rețelele rivale oferă DApps și funcționalități comparabile pentru utilizatorii obișnuiți, adesea cu o fricțiune mai mică datorită scalabilității layer-ului de bază. Atingerea pragului de 4.000 de dolari de către Ether depinde de cererea pentru aplicațiile blockchain și de apetitul pentru risc al criptomonedelor, pe fondul incertitudinilor din economia SUA.

Președintele american Donald Trump monitorizează situația economică și ia în considerare măsuri pentru a stimula creșterea. Acesta a declarat că este încrezător în capacitatea economiei americane de a depăși aceste provocări.

Articolul nu conține sfaturi sau recomandări de investiții. Fiecare investiție și mișcare de tranzacționare implică riscuri, iar cititorii ar trebui să își efectueze propria cercetare înainte de a lua o decizie. Deși ne străduim să oferim informații exacte și actualizate, Cointelegraph nu garantează acuratețea, exhaustivitatea sau fiabilitatea oricăror informații din acest articol. Articolul poate conține declarații prospective care sunt supuse riscurilor și incertitudinilor. Cointelegraph nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din încrederea dumneavoastră în aceste informații.