Grupul ransomware Embargo a spălat criptomonede de peste 34 milioane USD prin scheme RaaS

Despre Embargo: Cine sunt și ce fac?

Înființat la mijlocul anului 2024, grupul ransomware Embargo a atras atenția experților ca o amenințare emergentă în ecosistemul RaaS (ransomware-as-a-service). Cercetările arată că, de la lansare, a reușit să „spăleze” criptomonede în valoare de 34,2 milioane USD prin tranzacții coordonate.

Posibil succesor al BlackCat/ALPHV

TRM Labs remarcă numeroase paralele între Embargo și faimosul grup BlackCat (ALPHV) — infrastructură wallet similară, mod de operare și priorități în țintire.

Aceste convergențe sugerează un posibil rebranding sau preluare a lanțului operațional, pentru a reduce presiunea din partea autorităților.

Tehnologia din spatele Embargo

Toolkit avansat, bazat pe Rust

ESET a identificat două unelte custom: MDeployer (loader) și MS4Killer (dezactivează soluțiile de securitate) — ambele scrise în Rust .

MS4Killer personalizează atacul pe fiecare victimă în parte și exploatează Safe Mode + drivere vulnerabile pentru a neutraliza protecțiile de securitate.

Tactică de extorcare dublă (double extortion)

Grupul exfiltrează date din sistem înainte de criptare, amenințând cu publicarea acestora dacă cererea de răscumpărare nu este îndeplinită.

UI-ul site-ului de scurgeri (leak site) se aseamănă, vizual, cu cel utilizat de ALPHV/BlackCat.

Cum funcționează modelul operațional Embargo?

Grupul operează sub modelul RaaS, dar cu un grad ridicat de control centralizat:

Găzduiește și administrează infrastructura tehnică. Negociază direct cu victimele și gestionează plățile. Menține reguli ferme privind acordurile cu afiliații, inclusiv împărțirea plăților.

Embargo este un actor emergent, dar deja sofisticat, în peisajul ransomware-ului.

Combină tehnologie avansată (Rust, tool-uri custom), tactici eficiente (double extortion) și o structură operațională bine organizată.

Indicatorii sugerează că preia locul lăsat liber de BlackCat, continuând cu strategii similare de atac și monetizare.

Pentru companii din sectoarele vizate (ex: sănătate, industrie, infrastructură), este esențială întărirea protecției endpoint, monitorizarea comportamentelor anormale și pregătirea unui plan solid de răspuns în caz de incident.