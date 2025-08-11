Grupul ransomware Embargo a spălat criptomonede de peste 34 milioane USD prin scheme RaaS

Despre Embargo: Cine sunt și ce fac?

Înființat la mijlocul anului 2024, grupul ransomware Embargo a atras atenția experților ca o amenințare emergentă în ecosistemul RaaS (ransomware-as-a-service). Cercetările arată că, de la lansare, a reușit să „spăleze” criptomonede în valoare de 34,2 milioane USD prin tranzacții coordonate.

Posibil succesor al BlackCat/ALPHV

  • TRM Labs remarcă numeroase paralele între Embargo și faimosul grup BlackCat (ALPHV) — infrastructură wallet similară, mod de operare și priorități în țintire.
  • Aceste convergențe sugerează un posibil rebranding sau preluare a lanțului operațional, pentru a reduce presiunea din partea autorităților.

Tehnologia din spatele Embargo

Toolkit avansat, bazat pe Rust

  • ESET a identificat două unelte custom: MDeployer (loader) și MS4Killer (dezactivează soluțiile de securitate) — ambele scrise în Rust .
  • MS4Killer personalizează atacul pe fiecare victimă în parte și exploatează Safe Mode + drivere vulnerabile pentru a neutraliza protecțiile de securitate.

Tactică de extorcare dublă (double extortion)

  • Grupul exfiltrează date din sistem înainte de criptare, amenințând cu publicarea acestora dacă cererea de răscumpărare nu este îndeplinită.
  • UI-ul site-ului de scurgeri (leak site) se aseamănă, vizual, cu cel utilizat de ALPHV/BlackCat.

Cum funcționează modelul operațional Embargo?

Grupul operează sub modelul RaaS, dar cu un grad ridicat de control centralizat:

  1. Găzduiește și administrează infrastructura tehnică.
  2. Negociază direct cu victimele și gestionează plățile.
  3. Menține reguli ferme privind acordurile cu afiliații, inclusiv împărțirea plăților.
  • Embargo este un actor emergent, dar deja sofisticat, în peisajul ransomware-ului.
  • Combină tehnologie avansată (Rust, tool-uri custom), tactici eficiente (double extortion) și o structură operațională bine organizată.
  • Indicatorii sugerează că preia locul lăsat liber de BlackCat, continuând cu strategii similare de atac și monetizare.

Pentru companii din sectoarele vizate (ex: sănătate, industrie, infrastructură), este esențială întărirea protecției endpoint, monitorizarea comportamentelor anormale și pregătirea unui plan solid de răspuns în caz de incident.

