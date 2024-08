Guvernul ia în considerare adoptarea unei ordonanțe de urgență care va impune reguli mai stricte pentru tranzacțiile cu criptomonede, punând accent pe cunoașterea clientelei și combaterea spălării banilor. Conform proiectului analizat de Profit.ro, emitenții de criptomonede și platformele de tranzacționare vor trebui să obțină autorizații și să fie supravegheați de ASF sau BNR, ceea ce marchează un pas semnificativ în direcția reglementării mai stricte a pieței cripto.

Aceste măsuri sunt menite să reducă anonimitatea în tranzacțiile cu criptomonede, obligând platformele să identifice atât plătitorii, cât și beneficiarii. De asemenea, noile reguli propuse pentru emiterea monedelor virtuale, care includ cerințe legate de rezerve, capital și transparența datelor, ar trebui să ofere investitorilor un grad mai mare de siguranță în cadrul acestei piețe.

Guvernul va reglementa piața cripto. Ce se modifică

Executivul României lucrează la modificarea Legii 129/2019, cu scopul de a adapta legislația națională la noile standarde impuse de Uniunea Europeană în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Schimbările propuse includ preluarea prevederilor din Regulamentul UE 2023/1113, care se concentrează pe informațiile necesare însoțirii transferurilor de fonduri și criptoactive, asigurând astfel o mai mare transparență și trasabilitate a tranzacțiilor financiare.

În plus, în urma adoptării Regulamentului 2023/1114, cunoscut și sub numele de MiCA (Markets in Crypto-Assets), furnizorii de criptoactive sunt acum recunoscuți oficial ca instituții financiare. Conform proiectului de ordonanță de urgență, aceștia trebuie să respecte aceleași reguli stricte ca și celelalte instituții financiare tradiționale. Legea 129/2019 va suferi modificări semnificative, inclusiv înlocuirea termenilor „monedă virtuală” cu „criptoactiv” și „furnizor de portofel digital” cu „furnizor de servicii de criptoactive”, reflectând astfel evoluțiile recente din piața criptoactivelor.

În noile reglementări, definițiile adoptate sunt conforme cu cele din Regulamentul 1114, clarificând astfel ce înseamnă un criptoactiv și cine poate fi considerat furnizor de servicii în acest domeniu. Un criptoactiv este definit ca o reprezentare digitală a unei valori sau a unui drept, ce poate fi transferată și stocată electronic prin utilizarea tehnologiei registrelor distribuite sau a unei tehnologii similare. Această definire clară are rolul de a asigura o uniformitate legislativă la nivel european și de a facilita aplicarea reglementărilor în toate statele membre.

În plus, entitățile raportoare din România vor trebui să aplice măsuri stricte de cunoaștere a clientelei nu doar pentru transferurile care depășesc 1.000 de euro, ci și pentru cele inferioare acestei sume. Regulamentul 1113 prevede că indiferent de valoarea tranzacției, trebuie furnizate datele necesare identificării plătitorului și a beneficiarului. Pentru relațiile transfrontaliere cu furnizori din afara UE, sunt necesare măsuri suplimentare de precauție, cum ar fi verificarea reputației entităților partenere și evaluarea controalelor acestora în ceea ce privește prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Aceste măsuri vin în întâmpinarea nevoii de a preveni utilizarea criptoactivelor în activități ilicite.

Ce se întâmplă cu firmele cripto care activează în România

Companiile cripto care operează în România trebuie să se asigure că partenerii lor din afara UE respectă aceleași standarde stricte de cunoaștere a clientelei, impuse de legislația europeană. În mod particular, este esențial ca firmele cripto din afara Uniunii Europene să fi verificat identitatea clienților care au acces direct la conturi, asigurând astfel o transparență sporită în tranzacțiile internaționale. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a preveni activitățile ilegale, precum spălarea banilor sau finanțarea terorismului.

Pe lângă aceste cerințe, furnizorii de servicii cripto sunt obligați să identifice și să evalueze riscurile asociate transferurilor de criptoactive către sau de la adrese negăzduite (non-custodial wallets). În cazul acestor adrese, unde utilizatorul este singurul deținător al cheilor de decriptare, riscul de activități ilicite este considerabil mai mare. Prin urmare, furnizorii trebuie să ia măsuri adecvate pentru a atenua aceste riscuri și să se asigure că tranzacțiile sunt în conformitate cu legislația în vigoare.

Este important de menționat că, deși criptomonedele descentralizate, precum Bitcoin, nu sunt reglementate direct prin noile legi, ele intră sub incidența acestora atunci când sunt tranzacționate prin intermediul unei platforme reglementate. Aceasta înseamnă că orice furnizor de servicii cripto, fie că este o bancă sau o instituție emitentă de monedă electronică, va fi supus supravegherii autorităților competente, cum ar fi Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pentru a facilita conformitatea cu noile reglementări, firmele cripto autorizate în alte state membre UE trebuie să dețină un punct de contact în România, dacă intenționează să desfășoare activități aici. Acest punct de contact va avea responsabilitatea de a asigura respectarea cerințelor legale în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Ordonanța de urgență care introduce aceste reglementări va începe să producă efecte la sfârșitul acestui an, având un impact semnificativ asupra pieței cripto din România.

Ce prevede Regulamentul 2013/1114 (MiCA)

Regulamentul MiCA își propune să ofere o protecție solidă investitorilor în criptoactive, prevenind abuzurile din partea platformelor de tranzacționare și a emitenților. Această legislație unificată la nivelul Uniunii Europene reglementează procesele de emitere a criptoactivelor, ofertele publice inițiale, precum și tranzacționarea sau schimbul acestora, asigurând un cadru clar și sigur pentru toți participanții la piață.

Companiile care oferă platforme de tranzacționare sunt obligate să obțină autorizații de la autoritățile relevante și să implementeze măsuri stricte pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Aceste măsuri includ proceduri detaliate de cunoaștere a clientelei, care sunt esențiale pentru prevenirea activităților ilicite și pentru asigurarea integrității pieței cripto.

De asemenea, MiCA acoperă criptoactivele care nu sunt considerate instrumente financiare, cum ar fi token-urile sau „monedele digitale”, dar nu se aplică token-urilor de tip NFT. Platformele de tranzacționare sunt, totodată, obligate să refuze listarea criptoactivelor care prezintă funcții intrinseci de anonimizare, cu excepția cazului în care furnizorii pot identifica atât deținătorii acestor active, cât și istoricul tranzacțiilor acestora. Această reglementare este menită să prevină utilizarea criptoactivelor în scopuri ilegale, asigurând o mai mare transparență în piață.

De când intră în vigoare modificările de pe piața cripto

Noul regulament va intra în vigoare la 30 decembrie 2024, stabilind un cadru legislativ clar pentru industria cripto la nivel european. Unele prevederi specifice, cum ar fi cele legate de autorizarea și emiterea „stablecoins,” au fost deja implementate începând cu 30 iunie, subliniind urgența reglementării acestor tipuri de token-uri. Aceste măsuri au fost prioritizate pentru a asigura stabilitatea pieței și protecția investitorilor.

Pentru emiterea de „stablecoins,” firmele sunt obligate să mențină o rezervă de lichiditate substanțială, reprezentând cel puțin 30% din valoarea fiecărei valute din coșul de referință. Această rezervă trebuie să fie disponibilă în depozite, permițând firmelor să răscumpere activele investitorilor la cerere. În plus, este necesar ca aceste firme să dețină fonduri proprii de 2% din valoarea medie a rezervei de active, asigurând astfel o protecție suplimentară împotriva riscurilor financiare.

Deși regulamentul se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, fiecare țară trebuie să adopte în legislația națională modificările aduse directivelor europene relevante. Un exemplu este directiva privind prevenirea spălării banilor, care a fost integrată în proiectul de ordonanță de urgență. Această integrare este esențială pentru alinierea legislației naționale la noile standarde europene și pentru a asigura o aplicare unitară a reglementărilor.