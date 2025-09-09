RCA în rate: soluția românilor la scumpirile care golesc portofelele. De ce șoferii nu mai pot plăti integral asigurarea

Românii se confruntă cu o nouă realitate financiară: asigurarea obligatorie RCA a devenit atât de costisitoare încât mulți șoferi nu își mai permit să o achite dintr-o singură tranșă. Creșterile de prețuri la energie, combustibil, taxe și întreținere auto apasă greu pe bugetele familiilor, iar polița RCA, obligatorie pentru toți proprietarii de vehicule, a ajuns să fie percepută nu doar ca o formalitate legală, ci ca o povară greu de dus.

Din acest motiv, plata în rate a RCA-ului, altădată considerată o opțiune marginală, s-a transformat într-un fenomen generalizat. Platformele online care facilitează eșalonarea confirmă că cererea a crescut spectaculos, iar șoferii caută orice variantă pentru a-și păstra polița activă fără a destabiliza complet bugetul lunar.

De ce RCA-ul a devenit atât de scump

Asigurarea RCA reflectă realitățile economice și sociale ale României. Polița obligatorie acoperă despăgubirile în cazul accidentelor rutiere, însă prețul său este direct influențat de rata daunelor, de politicile companiilor de asigurări și de deciziile autorităților.

În ultimii ani, mai mulți factori au dus la creșterea accentuată a prețurilor:

falimentele răsunătoare ale unor companii de asigurări au redus concurența și au destabilizat piața;

rata ridicată a daunelor, în special pe segmentul camioanelor și vehiculelor comerciale, a împins tarifele în sus;

deficitul bugetar și creșterea TVA-ului au generat un val de scumpiri în toate domeniile, inclusiv în zona serviciilor financiare;

costurile tot mai mari de reparație a mașinilor, influențate de prețul pieselor auto și al manoperei, au făcut ca despăgubirile plătite de asigurători să fie mai mari.

În aceste condiții, un șofer obișnuit poate ajunge să plătească pentru RCA sume greu de suportat dintr-un singur salariu. Pentru familiile cu venituri mici sau pentru pensionari, situația devine critică.

Inflația și taxele – factori care lovesc direct șoferii

În paralel, România trece printr-o perioadă de presiuni fiscale și economice majore. TVA-ul a fost majorat de la 19% la 21%, ceea ce a dus la scumpiri în lanț. La aceasta se adaugă creșterea rovinietei și taxele tot mai mari pe care șoferii le achită anual.

Costurile cu combustibilul, reparațiile și întreținerea au crescut, transformând simpla deținere a unei mașini într-un efort financiar constant. Într-un astfel de context, polița RCA – obligatorie prin lege – devine un element sensibil, pe care mulți încearcă să îl gestioneze prin soluții alternative de plată.

Plata în rate a RCA-ului: de la opțiune de nișă la soluție de masă

Dacă în urmă cu câțiva ani plata în rate a RCA-ului era privită ca un serviciu rar, astăzi ea a devenit aproape o normalitate. Platformele online dedicate raportează o dublare a cererilor față de anul trecut.

Reprezentanții portalurilor care oferă astfel de servicii declară că primesc inclusiv solicitări de la clienți care întreabă dacă pot încheia polița prin credit bancar, chiar și cu dobândă, doar pentru a nu rămâne neasigurați. Aceasta arată presiunea enormă resimțită de populație și nevoia de flexibilitate.

Cum funcționează RCA în rate

Plata RCA-ului în rate se poate face în mai multe moduri. Unele companii de asigurări permit împărțirea sumei în tranșe, altele colaborează cu bănci sau cu instituții financiare nebancare pentru a facilita creditarea.

O variantă tot mai des utilizată este achitarea prin cardurile de cumpărături care permit împărțirea sumei pe câteva luni, uneori fără dobândă. În alte cazuri, șoferii apelează la credite de consum cu dobândă mică, considerate mai avantajoase decât riscul de a circula fără asigurare.

Avantajul major al plății în rate este reducerea impactului imediat asupra bugetului. În loc să plătească, de exemplu, 1.500 sau 2.000 de lei dintr-o singură dată, șoferul poate împărți costul pe șase sau douăsprezece luni, gestionând mai ușor cheltuielile.

Riscurile lipsei unei polițe RCA valabile

Un aspect esențial pe care șoferii nu trebuie să-l uite este că lipsa unei polițe RCA valabile poate avea consecințe dramatice.

Un accident produs fără asigurare obligă șoferul vinovat să achite din buzunar toate despăgubirile, iar acestea pot depăși cu mult valoarea mașinii. Vorbim de zeci sau chiar sute de mii de lei în cazul accidentelor grave. În plus, circulația fără RCA atrage amenzi consistente și reținerea certificatului de înmatriculare.

Astfel, chiar dacă plata în rate poate părea un inconvenient pe termen lung, ea rămâne o soluție mult mai sigură decât riscul de a conduce neasigurat.

De ce a crescut cererea pentru RCA în rate în România

Specialiștii explică fenomenul prin cumulul de factori economici. Inflația ridicată, scăderea puterii de cumpărare și taxele suplimentare au făcut ca multe gospodării să nu mai reușească să acopere costurile dintr-o singură plată.

Pentru unii, RCA-ul în rate a devenit singura modalitate de a păstra mașina în circulație. Fără această opțiune, mulți șoferi ar fi forțați fie să renunțe la autoturism, fie să riște sancțiuni circulând fără asigurare.

Ce spun specialiștii din piață

Reprezentanții companiilor de asigurări și ai platformelor de intermediere subliniază că RCA-ul în rate nu este doar o soluție de moment, ci un mecanism care poate stabiliza piața.

„Dacă șoferii ar fi obligați să plătească integral sumele, mulți ar renunța complet la poliță. Plata eșalonată reduce acest risc și menține un grad mai mare de acoperire pe piață. În fond, siguranța rutieră depinde de existența polițelor active”, afirmă experții.

România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, iar șoferii resimt din plin presiunea cheltuielilor. Creșterea taxelor, scumpirea rovinietei și explozia prețurilor la polițele de asigurare au transformat plata RCA-ului într-un obstacol financiar.

În acest context, plata în rate nu mai este o comoditate, ci o necesitate. Ea le permite oamenilor să rămână asigurați, să evite amenzi și să circule legal, fără a sacrifica stabilitatea bugetului personal.

Pe termen lung, rămâne de văzut dacă piața asigurărilor se va adapta și va oferi soluții mai prietenoase sau dacă statul va interveni pentru a reglementa tarifele. Până atunci, pentru mulți șoferi români, singura cale de a-și menține mașina în trafic rămâne RCA-ul plătit în rate.