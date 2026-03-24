Gigantul fintech Revolut, cunoscut pentru deschiderea sa către zona crypto, a raportat câștiguri record pentru anul 2025. Profitul înainte de impozitare a explodat cu 57% de la an la an, atingând suma de 2,3 miliarde de dolari. Si veniturile au urcat vertiginos cu 46%, ajungând la un total de 6 miliarde de dolari, conform raportului anual al companiei.

Cifrele din spatele succesului

Compania cu sediul la Londra a marcat al cincilea an consecutiv de profit net, care s-a situat la 1,7 miliarde de dolari pentru 2025. E drept ca si marjele de profit s-au îmbunătățit, ajungând la 38%. Iar creșterea nu a venit dintr-o singură sursă. Dimpotrivă, un mix variat de servicii a contribuit la aceste rezultate, de la plățile cu cardul și abonamente, până la produsele de schimb valutar și de wealth management. Un detaliu interesant: unsprezece linii de business diferite au generat fiecare venituri de peste 135 de milioane de dolari.

Baza de clienti explodeaza

V-ați gândit vreodată cum se traduc aceste cifre în număr de utilizatori? Ei bine, Revolut a adăugat 16 milioane de utilizatori de retail, ducând totalul la un solid număr de 68,3 milioane de clienți. La acestia se adauga si conturile de business, care au ajuns la 767.000.

Tranzactii si balante in crestere

Activitatea clienților a crescut în tandem. Balanțele totale din conturi au înregistrat o majorare de 66%, ajungând la 67,5 miliarde de dolari. Pana la urma, cifrele vorbesc de la sine.

Volumul total al tranzacțiilor a atins un nivel astronomic de 1,7 trilioane de dolari.

Planuri de viitor si expansiune

Progresul pe partea de reglementare rămâne o piesă centrală în strategia companiei. Revolut operează acum ca bancă licențiată în peste 30 de piețe, inclusiv în Marea Britanie (o licență obținută chiar la începutul acestei luni), și a depus deja documentația pentru a obține o licență bancară și în Statele Unite. Pe termen lung, planurile sunt și mai ambițioase. Compania a anunțat investiții de 13 miliarde de dolari pe parcursul următorilor cinci ani și țintește să atingă pragul de 100 de milioane de clienți până în 2027. Nu este uitată nici componenta crypto, utilizatorii putând cumpăra și vinde active digitale prin platformă, inclusiv printr-un exchange dedicat numit Revolut X.