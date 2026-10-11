Acțiunile tokenizate răspund unei cereri pentru tranzacționare în afara programului bursier și pentru cumpărarea unor fracțiuni de acțiune, dar au fost de aproximativ 1,5 ori mai volatile decât acțiunile urmărite. Fondul Monetar Internațional (FMI) a constatat și o lichiditate mult mai redusă, adică posibilități mai limitate de cumpărare și vânzare a acestor instrumente.

Aceste produse sunt tokenuri bazate pe blockchain care urmăresc prețurile acțiunilor unor companii listate. Constatările apar în Raportul Global asupra Stabilității Financiare al FMI, prezentat de Decrypt.

Instituția a analizat cele cinci instrumente americane tokenizate cu cea mai mare lichiditate, inclusiv tokenuri care urmăresc Tesla, Nvidia și S&P 500. Cercetarea a acoperit 11 platforme de tranzacționare și o perioadă de 365 de zile.

Tranzacțiile fracționate și cele din afara programului bursier indică cerere

Peste 50% din tranzacțiile cu acțiuni tokenizate s-au desfășurat în afara programului obișnuit al burselor americane. Aproximativ 80% au vizat mai puțin de o acțiune, ceea ce FMI interpretează drept un semn al cererii pentru dețineri fracționate în rândul investitorilor individuali.

Prețurile formate în aceste intervale au transmis informații către piețele tradiționale: la redeschidere, acțiunile au preluat între 87% și 99% din mișcările de preț înregistrate peste noapte de variantele lor tokenizate, potrivit instituției.

Diferențele față de piețele tradiționale au fost însă mai pronunțate pe platformele descentralizate. Acolo, lichiditatea a fost deosebit de redusă, iar prețurile tokenurilor s-au îndepărtat mai mult de cele ale acțiunilor urmărite.

Tokenurile sintetice oferă expunere la preț fără deținerea acțiunilor

Piața valorează aproximativ 2,3 miliarde de dolari. Ondo Finance și xStocks, produsul Backed Finance, reprezintă împreună peste 70% din aceasta.

Potrivit FMI, ambele emit tokenuri sintetice: investitorii obțin expunere la evoluția prețului, fără să dețină direct acțiunile. Această caracteristică distinge produsele celor doi emitenți de cumpărarea acțiunilor propriu-zise.

Companiile extind oferta de instrumente tokenizate

Mai multe companii au lansat produse sau pregătesc accesul la această piață:

NYSE intenționează să ajungă la investitorii în criptomonede prin Blockchain.com. Proprietarul său, ICE, lucrează cu OKX la tranzacționarea permanentă a acțiunilor tokenizate, în cadrul noii derogări pentru inovare acordate de SEC.

Securitize a adus recent pe Solana acțiuni tokenizate, inclusiv Nvidia, Apple și Amazon, și are în vedere extinderea pe alte rețele blockchain.

Cboe a încheiat un acord privind S&P pentru opțiuni tokenizate.

Coinbase a lansat în august acțiuni tokenizate pe Base, destinate utilizatorilor din afara Statelor Unite.

FMI recomandă mecanisme de suspendare a tranzacționării

Mai devreme în 2026, instituția avertizase că finanțele tokenizate și stablecoinurile ar putea amplifica crizele financiare. În raportul actual, apreciază că riscurile pentru sistemul financiar rămân deocamdată limitate.

Având în vedere stadiul incipient al pieței, FMI precizează în Raportul Global asupra Stabilității Financiare că propriile constatări: „ar trebui interpretate cu prudență”.

Instituția recomandă autorităților de reglementare să ia în considerare mecanisme de suspendare a tranzacționării pentru piețele active 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, și să urmărească mai atent legăturile acestora cu piețele tradiționale.