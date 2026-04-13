Aproape 90 de milioane de tokenuri XRP, evaluate la circa 119 milioane de dolari, au fost transferate astăzi către o adresă asociată cu bursa de criptomonede Coinbase. Această mișcare masivă, cunoscută în piață drept o „tranzacție de tip balenă”, a pus pe jar investitorii, fiind adesea interpretată ca un preludiu pentru o vânzare de proporții.

Traseul exact al fondurilor

Datele publice arată că transferul a implicat exact 89.828.700 de unități XRP. Fondurile au pornit de la adresa de portofel „rMWqYat3nJXSLoyqB5tUsfYp6KLgoMHXTN”.

Iar traseul banilor nu a fost unul direct. Aceștia au fost mai întâi trimiși către un portofel intermediar, „rwnYLUsoBQX3ECa1A5bSKLdbPoHKnqf63J”, înainte de a ajunge la destinația finală, o adresă legată de Coinbase: „rRmgo6NW1W7GHjC5qEpcpQnq8NE74ZS1P”.

Ce înseamnă o mișcare de tip balenă

În lumea crypto, astfel de transferuri de anvergură sunt monitorizate cu atenție maximă. De ce? Pentru că pot oferi indicii prețioase despre intențiile marilor investitori instituționali sau ale celor cu averi considerabile. Când o cantitate atât de mare de monede ajunge pe o bursă centralizată, lichiditatea crește exponențial, făcând activele mult mai ușor de vândut decât dacă ar fi păstrate într-un portofel personal.

Semnalul este, de obicei, unul negativ.

Nu de puține ori, astfel de intrări masive pe o platformă de tranzacționare sunt văzute ca un semn clar că deținătorii se pregătesc fie să vândă, fie să își rebalanseze portofoliile.

Vânzare iminentă sau o altă strategie

Numai că, stai puțin, lucrurile s-ar putea să nu fie atât de simple. E drept că vânzarea este cea mai la îndemână explicație, dar există și alte motive posibile pentru un asemenea transfer. Ar putea fi vorba despre o repoziționare a activelor, despre procese de decontare over-the-counter (tranzacții private, în afara bursei) sau, pur și simplu, despre mutarea fondurilor în scopuri de custodie, pentru o mai mare siguranță.

Dar, dincolo de intenția reală a deținătorului, care rămâne incertă, simpla percepție a pieței poate fi influențată. Momentul și dimensiunea transferului sunt, fără îndoială, notabile pentru oricine tranzacționează această criptomonedă axată pe plăți.

Contextul pieței pentru XRP

În prezent, XRP se tranzacționează la aproximativ 1,33 dolari, prețul său rămânând relativ stabil în ultimele 24 de ore. Imaginea de ansamblu este însă mai puțin optimistă. Criptomoneda este în scădere cu peste 60% față de vârful atins în vara anului 2025, un detaliu care ar putea explica de ce o „balenă” ar lua în considerare lichidarea unei părți din dețineri.