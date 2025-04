Proiectul „Diversificarea activității societății SC DOCTOR IN UNIFORMA SRL prin achiziția de echipamente”, cod MySMIS 323884, finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, PRIORITATEA 1 – Competitivitate prin inovare si intreprinderi dinamice OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3 – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMMurilor, inclusiv prin investiții productive 1.4 – Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională, este implementat de către SC DOCTOR IN UNIFORMA SRL și are o valoare totală de 2.689.708,06 lei, din care:

Valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+FC/FTJ): 412.294,81 lei

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national: 228,49 lei

Valoare totala nerambursabila: 661.523,30 lei

Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar: 109,86 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv între data de 26.02.2025 si 25.02.2026.

Obiectivul general al proiectului este intensificarea cresterii sustenabile a societății și creșterea numărului mediu de salariați față de anul anterior depunerii cererii de finanțare, ca urmare a implementării prezentului proiect.

Obiectivele specifice al proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general, sunt următoarele: OBIECTIV 1: Realizarea investiției inițiale

Diversificarea producției societății DOCTOR IN UNIFORMA SRL prin introducerea unor produse care nu au fost anterior fabricate de către societate în unitatea vizată de investiție

OBIECTIV 2: Îndeplinirea indicatorilor de proiect

Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin menținerea angajaților existenți respectiv angajarea și menținerea a 4 persoane dintre care cel puțin o persoană aparţinând unei categorii defavorizate, creșterea cifrei de afaceri cu min 5%, în anul fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, față de anul anterior depunerii cererii de finanțare, astfel ajungând la o productivitate – reprezentând o creștere de min 10% față de anul 2023.

OBIECTIV 3: Integrarea măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice:

Realizarea de măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin achiziționarea sistemului fotovoltaic, pompei de căldură, prin achiziționarea unor dotări/instalții care sunt eficiente din punct de vedere energectiv și prin instalarea sistemului de LED, prin minimizarea la sursă a deșeurilor generate cu semnarea unui precontract de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor electrice, electronice și achizitionare de echipamente ce susține economie circulară (mașina de tăiat materialul din șpran și Mașină de cusut liniară automat)

OBIECTIV 4: Activități de internaționalizare și certificare:

Prin prezentul proiect se prevede participarea la nivel internațional în calitate de expozant iar pentru țara în care se vor vinde produsele firmei, se va prezenta o analiza de piață pivind modelarea afacerii pentru cunoașterea țării respective. Prin proiect, se prevede certificarea sistemului de management respectiv a produselor și a proceselor de producție.

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programul Regional Sud-Vest Oltenia (PR SV) 2021-2027: Obiectivul Specific 1.3. – „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR)”, Intervenția 1 – „Îmbunătațirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri, prin operațiuni dedicate”, respectiv Obiectivul Specific 1.4 – „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR)”.

Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele :