Investigația Consiliului Concurenței privind modul de stabilire a indicelui ROBOR vizează direct comportamentul băncilor, iar eventualele sancțiuni ar putea fi semnificative. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a confirmat că, deși nu există încă o decizie finală, miza economică este una extrem de ridicată, având în vedere dimensiunea companiilor implicate.

O decizie finală încă se lasă așteptată

Raportul preliminar al investigației a stârnit deja un val de reacții și speculații, deși autoritatea de concurență nu a tranșat încă lucrurile. Urmează o etapă esențială în procedură: audierea instituțiilor bancare și analizarea argumentelor acestora. Până la urmă, cum stau lucrurile pe bune? Bogdan Chirițoiu a fost foarte clar în această privință.

„Când adoptăm o decizie, o facem publică și oferim explicațiile necesare. Raportul a generat deja dezbateri și speculații, deși nu există o decizie finală. Nu este obișnuit și nici util să discutăm o propunere de decizie, care poate suferi modificări, având în vedere că urmează o etapă foarte importantă: audierea băncilor”, a transmis șeful autorității de concurență.

E drept că, din punct de vedere procedural și legal, cazul nu este considerat unul neobișnuit, chiar dacă impactul economic este unul major.

Independența cotațiilor, pusă sub semnul întrebării

Ancheta se concentrează pe o suspiciune gravă. Mai exact, pe ideea că băncile participante la stabilirea ROBOR nu ar fi acționat independent una față de cealaltă în cadrul procesului de „fixing”.

„Independența cotațiilor este esențială pentru relevanța indicatorului și este prevăzută atât de normele bancare, cât și de cele de concurență”, a explicat Chirițoiu.

Și nu suntem singurii în această situație. Investigații similare privind stabilirea unor indicatori financiari au avut loc în numeroase state europene și chiar în Statele Unite, unele finalizându-se cu sancțiuni usturătoare.

Iar avertismentul este direct. „Dacă vor fi impuse amenzi, acestea vor fi substanțiale, având în vedere domeniul și dimensiunea companiilor implicate”, a adăugat președintele Consiliului Concurenței. fireste părțile nemulțumite vor avea posibilitatea de a contesta o eventuală decizie în instanță (la Curtea de Apel București și ulterior la Înalta Curte de Casație și Justiție).

Isărescu: Confuziile despre ROBOR persistă

În tot acest tablou, a intervenit și guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Acesta a atras atenția că în spațiul public există încă multe neînțelegeri privind rolul băncilor, al băncii centrale și al indicatorilor economici.

„Persistă confuzii legate de rolul băncilor și al băncii centrale, dar și privind indicatorii folosiți în societate. Discuția despre ROBOR a reapărut și tulbură societatea românească”, a punctat Isărescu.

Guvernatorul a menționat că a citit raportul Consiliului Concurenței, un document complex de aproximativ 500 de pagini, la care se adaugă alte circa 300 de pagini de anexe. Potrivit acestuia, raportul explică de la bun început că ROBOR este un indice al pieței monetare interbancare, nu doar un simplu indicator pentru creditele populației.

Mai mult, spre deosebire de percepțiile anterioare, cotațiile folosite la stabilirea ROBOR sunt ferme și trebuie executate, nu sunt doar niște cifre aruncate orientativ. Referitor la posibilele înțelegeri între bănci, Isărescu a precizat că acuzațiile trebuie analizate în contextul specific al funcționării pieței monetare.

„Banca centrală nu acordă credite populației sau companiilor, acest rol revenind băncilor comerciale, iar prin piața monetară se transmite politica monetară în economie”, a încheiat guvernatorul BNR, subliniind că această piață, formată din banca centrală și băncile comerciale, este fundamentală pentru funcționarea întregului mecanism economic.