Românii ar putea primi alerte pe telefon, similare sistemului RO-Alert, atunci când se apropie de epuizarea consumului de energie contractat. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pregătește un proiect prin care furnizorii vor fi obligați să trimită notificări când se atinge 80% din limita stabilită, o măsură menită să prevină facturile-șoc de la finalul lunii.

Notificări la 80% din consum

Proiectul, anunțat de președintele ANRE, George Niculescu, este destul de direct în intențiile sale. „Ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de specialitate. ideea este să primești o avertizare înainte să fie prea târziu. Dar cum anume? V-ați gândit vreodată cum ar funcționa în practică?

Niculescu a oferit și detalii concrete despre mecanismul de alertare. „Poate fi un mesaj, avertizare, sms, mail sau pe aplicație care să ne anunțe că suntem, pe 15 ale lunii, de exemplu, aproape de consumul din convenție”, a explicat el. Astfel, consumatorii ar avea timp să-și ajusteze comportamentul, fie prin reducerea utilizării aparatelor electrice, fie prin mutarea anumitor activități consumatoare de energie în intervale orare mai ieftine, evitând astfel depășirea pragurilor contractuale.

Marea problemă contoarele inteligente

Numai că implementarea unui astfel de sistem depinde de o componentă tehnică esențială: existența contoarelor inteligente, capabile să transmită date despre consum în timp real. Și aici lucrurile se complică serios. E drept că se vorbește mult despre digitalizare, dar realitatea din teren arată altceva.

În prezent, doar aproximativ 3,5 milioane din cele circa 10 milioane de locuri de consum din România sunt dotate cu astfel de contoare. Procentual, vorbim de o acoperire de doar 35% la nivel național.

Decalaje uriașe între operatori

Iar cifrele arată o realitate și mai fragmentată, cu diferențe uriașe între operatorii de distribuție. Președintele ANRE a subliniat exact această problemă, fără menajamente. „Procentul este mic, iar decalajele între operatorii de distribuție sunt semnificative. Un operator are 69% (contoare inteligente instalate – n.r.), alții sunt la 32-36%, iar unul foarte mare, doar 14%”, a afirmat George Niculescu.

Discrepanțele sunt, de fapt, problema principală.

Această lipsă de uniformitate face ca proiectul, deși excelent la nivel de concept, să fie greu de aplicat la nivel național. Niculescu a insistat că instalarea contoarelor inteligente trebuie să devină o prioritate absolută. „Trebuie să devină o prioritate pentru operatori, fără ele nu putem să vorbim de optimizarea consumului, nu putem vorbi de contracte de tarifare orare diferențiate, pentru optimizarea consumului în funcție de prețul orar”, a conchis acesta. Până la urmă, fără infrastructura necesară, orice plan de optimizare rămâne doar o discuție teoretică, inaplicabilă pentru majoritatea românilor.