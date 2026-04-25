Banca Națională a României anticipează o nouă scădare a dinamicii anuale a PIB în primul trimestru al acestui an, influențată în principal de evoluția investițiilor. Mai mult, rata anuală a inflației va crește și se va menține la valori mai ridicate decât cele prognozate anterior, în timp ce riscurile pentru cursul valutar rămân ridicate.

Economia, pe o panta descendenta

Noile evaluări ale băncii centrale indică o ușoară redresare a activității economice în primul semestru din acest an față de ultimul trimestru al anului trecut, ceea ce implică „coborârea deficitului de cerere agregată la valori mai joase decât cele anticipate anterior pentru acest interval.”

Dar, dincolo de această aparentă revenire, perspectiva pe termen scurt nu e deloc roz. Specialiștii BNR sunt clari și avertizează că urmează o nouă perioadă de încetinire economică. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta pentru planurile de viitor?

„Perspectiva se asociază cu o nouă scădere a dinamicii anuale a PIB în trimestrul I 2026, antrenată probabil în bună măsură de evoluţia formării brute de capital fix, după cum sugerează indicatorii cu frecvenţă ridicată disponibili. Influenţe similare ca sens sunt posibile din partea exportului net, în condiţiile în care variaţia anuală a exporturilor de bunuri şi servicii şi-a redus vizibil ecartul pozitiv faţă de cea a importurilor în luna ianuarie 2026, înregistrând o scădere relativ mai pronunţată faţă de trimestrul IV 2025, soldată cu intrarea ei în teritoriul negativ”, susţine BNR în minuta aferentă şedinţei de politică monetară din 7 aprilie.

Riscuri majore pentru cursul valutar

În opinia membrilor consiliului de administrație al BNR, riscurile la adresa stabilității leului rămân ridicate. Contextul internațional (în special conflictul din Orientul Mijlociu) a dus la o creștere a volatilității pe piețele financiare și a aversiunii globale față de risc.

Numai că problemele nu vin doar din exterior. Deficitele gemene interne, cel bugetar și cel de cont curent, sunt încă mari și pun o presiune constantă pe moneda națională.

Ce se intampla cu inflatia

Dacă sperați ca prețurile să se mai calmeze, veștile nu sunt cele așteptate. Potrivit BNR, rata anuală a inflației va crește și se va menține în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele prognozate anterior, în februarie.

Pe bune, asta înseamnă că puterea de cumpărare va continua să scadă.

Solutia BNR: disciplina bugetara stricta

Confruntată cu acest tablou economic complex, conducerea băncii centrale a reiterat importanța „implementării consecvente” a măsurilor fiscal-bugetare deja adoptate și a celor care probabil vor fi aprobate în viitor.

Iar scopul este clar: continuarea corecției bugetare. O astfel de ajustare ar duce la o corecție treptată și a deficitului de cont curent, cu implicații favorabile asupra primei de risc suveran și, implicit, asupra costurilor de finanțare a întregii economii.