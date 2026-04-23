Ministrul Finanțelor, liberalul Alexandru Nazare, a lansat joi un apel direct către Partidul Social Democrat. El cere PSD să nu-și retragă miniștrii din Guvern. O astfel de decizie ar lovi direct în stabilitatea financiară a României, avertizează oficialul, în contextul în care social-democrații sunt hotărâți să părăsească Executivul chiar în cursul zilei de astăzi.

Apel de ultim moment pentru Bolojan

Într-un clip video postat pe Facebook, Alexandru Nazare a ținut să sublinieze performanța actualului premier și și-a exprimat speranța că partenerii de coaliție se vor răzgândi. E drept că șansele par minime. „Premierul României, un premier care a performat şi performează, este Ilie Bolojan. Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern”, a declarat ministrul Finanțelor.

Apelul vine în ceasul al doisprezecelea. Liderii PSD au decis în unanimitate, încă de miercuri, ieșirea de la guvernare.

Costuri uriașe pentru România

Dincolo de jocurile politice, Nazare a explicat, pe bune, care ar fi consecințele economice imediate. Și nu sunt deloc de neglijat. Vorbim despre banii pe care statul îi împrumută pentru a funcționa, bani care s-ar putea scumpi peste noapte. V-ați gândit vreodată cum ne afectează direct instabilitatea politică?

Ministrul a fost foarte clar în privința riscurilor. „O astfel de decizie ar atrage după sine creşterea costurilor de finanţare, o îngrijorare din partea instituţiilor financiare internaţionale, inclusiv a agenţiilor de rating”, a avertizat Nazare.

instabilitatea se traduce în dobânzi mai mari.

O criză greu de explicat partenerilor externi

Iar problemele nu se opresc la graniță. O criză politică la București este extrem de dificil de explicat investitorilor și organismelor financiare internaționale (precum FMI sau Comisia Europeană), de care depindem pentru finanțare și evaluări economice.

Alexandru Nazare a recunoscut deschis această dificultate. „A fost greu în discuţiile cu aceştia şi este greu să explicăm această decizie şi orice turbulenţă politică în România”, a mai spus ministrul.

Numai că decizia pare deja luată în tabăra social-democrată. Miniștrii PSD ar urma să își oficializeze plecarea din Executiv chiar joi după-amiază, aruncând coaliția într-o criză profundă.