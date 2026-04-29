Scena politică din România este din nou sub tensiune maximă după ce PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. În acest context, ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), a lansat o serie de avertismente dure privind consecințele unei posibile căderi a actualului Executiv, subliniind riscurile economice și geopolitice.

O alegere alb negru: Vest sau Est

Ministrul Economiei a încadrat votul moțiunii de cenzură, programat pentru 5 mai, drept un moment de răscruce pentru direcția strategică a țării. Potrivit acestuia, parlamentarii se află în fața unei decizii capitale. V-ați gândit vreodată la implicațiile reale ale unei astfel de alegeri? Darău susține că opțiunile sunt clare: „dacă suntem pro-europeni, dacă ne îndreptăm către Vest, sau facem ce vrea AUR, ne îndreptăm către Est și ne facem preș în fața Rusiei”.

Iar în opinia sa, asocierea social-democraților cu un partid extremist este o eroare strategică majoră. „E o alegere alb-negru. E o greșeală fundamentală a PSD că dă această forță unui partid extremist să trântească, posibil, guvernarea României. Cui folosește? După cum PSD nu poate să șantajeze în acest fel orice guvernare a României”, a adăugat Irineu Darău.

Critici directe la adresa lui Sorin Grindeanu

Dincolo de critica la adresa alianței conjuncturale, ministrul USR a țintit direct către liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuzându-l de lipsă de consecvență. Într-o intervenție televizată, detaliată de Digi24, Darău a explicat de ce o colaborare viitoare cu actuala conducere a PSD este improbabilă, bazându-se pe acțiunile din trecut ale acestuia.

E drept că stabilitatea politică este esențială pentru mediul de afaceri. Numai că, în viziunea ministrului, acțiunile liderului PSD subminează tocmai această stabilitate. „Mă uit la oamenii politici la consecvență. Dacă semnează protocoale de coaliție pe care le încalcă, dacă susțin premieri și îi doboară, nu lucrez cu promisiuni deșarte. Astăzi vorbim de fapte, un PSD condus de Grindeanu care a semnat un protocol de coaliție pro-europeană și care ulterior dărâmă propriul Guvern, premierul”, a fost comentariul tranșant al lui Irineu Darău.

Pericolul unei alianțe care vizează haosul economic

Avertismentul cel mai grav vizează însă natura unei potențiale noi majorități formate în jurul PSD și AUR. Darău nu s-a ferit să folosească termeni duri, invocând riscuri majore pentru stabilitatea economică și socială a României. „Dumnezeu să ferească România de o alianță extremistă AUR-PSD sub binecuvântarea lui Victor Ponta (…) Trebuie să ne uităm la fiecare actor politic, fiecare partid, ce intenție are”, a declarat ministrul.

Acesta a continuat prin a asocia direct obiectivele AUR cu interesele Rusiei în regiune. „Intențiile AUR sunt aliniate cu cele ale Rusiei: haos economic, social, asta își dorește AUR. Orice forță politică și orice om politic de partea pro-europeană trebuie să se opună acestei încercări interne și externe de a destabiliza România”, a mai comentat ministrul Economiei.

Votul decisiv și apelul la responsabilitate

Până la urmă, soarta Guvernului Bolojan stă în mâna fiecărui parlamentar în parte. Ministrul Darău a făcut un apel la responsabilitatea individuală a acestora, sugerând că decizia nu ar trebui să fie dictată de la centru, ci luată în funcție de interesul național.

Miza este, așadar, uriașă.

„Până marți la 11 sau când va fi votul, fiecare om din Parlament trebuie să gândească cu privire la viitorul României (…) Nu cred că trebuie să li se dicteze de către liderii partid. Decizia e la fiecare parlamentar, așa cum au mandatele, vedem ce avem de făcut după ziua de marți”, a punctat ministrul USR, lăsând deschisă orice variantă post-vot.