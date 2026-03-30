România are stocuri de medicamente pentru aproximativ două luni, dar lanțurile de aprovizionare sunt amenințate de conflictul din Orientul Mijlociu. Avertismentul vine de la Dragoș Damian, reprezentant al patronatului producătorilor și importatorilor, care subliniază dependența de rutele comerciale din regiune și de materiile prime din Asia. războiul declanșat de SUA și Israel contra Iranului influențează deja costurile pentru transport și materii prime.

Dependența de rutele din Orientul Mijlociu

Vulnerabilitatea vine din modul în care sunt organizate lanțurile globale de aprovizionare, care, nu de puține ori, se dovedesc fragile. „Există riscuri pentru că întreaga chimie și petrochimie trece prin zona Orientului Mijlociu”, a avertizat Dragoș Damian. Iar un exemplu concret arată cât de real este pericolul. „Dau un exemplu: Bahrein este o fabrică care a fost atacată cu rachetă și unde se produce aluminiu pentru folia de aluminiu din medicamente. Deci există întotdeauna acest risc ca, în acea zonă strâmtorată, să fie probleme pe lanțurile de aprovizionare”.

Problema este că majoritatea materiilor prime folosite în România provin din Asia. „Riscurile există, au existat dintotdeauna, atâta vreme cât marea majoritate a materiilor prime și materialelor vin din China, India, prin acea zonă de conflict. În acest moment, există un risc de a se perturba aprovizionarea pacienților din Uniunea Europeană, inclusiv din România”, a mai spus el.

Stocuri pentru 60 de zile, dar ce urmează?

E drept că, în prezent, reglementările obligă producătorii să mențină rezerve suficiente pentru a acoperi producția pe termen scurt, ceea ce oferă o perioadă de relativă stabilitate. „Reglementările în vigoare ne obligă să avem stocuri de materii prime și materiale care să acopere două luni de producție, astfel încât în următoarele 60 de zile, cu speranța că situația de acolo nu se agravează, românii, cel puțin din punct de vedere al fabricilor de medicamente din România, nu vor avea penurie de medicamente”.

Intervalul este considerat rezonabil și la nivel european. „Același termen de două luni l-au dat și autoritățile din Marea Britanie. Avem o serie de alerte rapide, de la toate unitățile europene care au spus că două luni este un termen rezonabil”, a declarat Dragoș Damian.

Dar ce se întâmplă dacă războiul se prelungește?

Evoluția conflictului rămâne, până la urmă, imprevizibilă. „Nu știm, clar, necunoscutul este acolo, planează. E vorba în primul rând de mâncare, medicamente și energie. Dacă această criză din Orientul Mijlociu se prelungește, nu știm dacă două luni este sau nu prea puțin pentru criza care poate să apară. (…) Marea majoritate a materiilor prime și materialelor pentru industria farmaceutică vin pe niște lanțuri de aprovizionare foarte lungi, care în orice moment pot să fie întrerupte de ceva, ca dovadă această situație din Orientul Mijlociu”, a adăugat acesta.

Scenarii și soluții pe termen lung

În funcție de cum evoluează situația, perioada de siguranță ar putea fi extinsă, numai că acest lucru ar necesita o coordonare la nivel european. La Ministerul Sănătății a fost deja constituit un grup de lucru (a cărui primă întâlnire a avut deja loc) pentru evaluarea riscurilor și identificarea soluțiilor. „Două luni este un termen în condiții normale, să zicem. Dacă va trebui să trecem la trei luni, patru luni sau cinci luni, asta este o discuție care trebuie să aibă loc cu toate autoritățile din Uniunea Europeană și din România”.

Dincolo de cifre și stocuri de urgență, producătorii ridică o problemă de fond, legată de capacitatea de producție internă. „Concluzia este una foarte importantă. Poate este o întrebare bună și pentru premier. Dacă putem să asigurăm autosuficiență pe medicamente în producția din România, ar fi ideal să fie o situație excepțională”, a conchis Dragoș Damian.