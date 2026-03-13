Banca Centrală Europeană recomandă o rezervă de 100 de euro cash de persoană

Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu stârnesc îngrijorări economice la nivel global. În acest peisaj incert, Banca Centrală Europeană vine cu o recomandare clară pentru cetățeni: păstrarea unei rezerve de numerar de 70 până la 100 de euro de persoană. Suma ar trebui să acopere nevoile de bază pentru 72 de ore.

BCE: 100 de euro cash pentru 72 de ore

Un raport recent al Băncii Centrale Europene, intitulat „Păstrați calmul și purtați numerar cu dumneavoastră: lecții despre rolul unic al monedei fizice în patru crize”, subliniază rolul esențial al banilor fizici. Cât ar trebui să avem la noi, mai exact? Analiza arată că o sumă între 70 și 100 de euro de persoană poate acoperi nevoi vitale precum alimente, medicamente sau transport. Perioada acoperită este de aproximativ 72 de ore. Acesta este intervalul considerat critic de specialiști pentru restabilirea sistemelor după o pană majoră sau un șoc economic.

Avantajul banilor fizici în crize digitale

Principalul atu al banilor fizici este independența lor față de tehnologie. Ei pot fi folosiți fără bancomate, bănci sau sisteme electronice. BCE subliniază că numerarul își păstrează valoarea chiar și în timpul unor pene de curent, atacuri cibernetice sau când rețelele digitale pică. Un exemplu concret vine din Spania, unde o pană majoră de curent din aprilie 2025 a demonstrat această vulnerabilitate. În timpul incidentului, veniturile din comerțul electronic s-au prăbușit cu 54%, iar plățile cu cardul au scăzut cu 42%. Plățile cash, în schimb, au funcționat fără probleme.

Expert: Doar 20% din bani sunt în format fizic

Lucrurile stau însă puțin diferit când privim imaginea de ansamblu. Juan Carlos Galindo, expert criminalist în securitate cibernetică, avertizează că majoritatea banilor din sistem sunt, de fapt, digitali. Potrivit acestuia, doar aproximativ 10% până la 20% din totalul fondurilor există sub formă de bancnote și monede. Ce înseamnă asta, mai exact? O retragere masivă și simultană a economiilor ar pune în dificultate băncile, care nu ar putea furniza cash pentru toată lumea. În astfel de scenarii extreme, autoritățile ar putea impune restricții temporare la retrageri pentru a menține stabilitatea sistemului.

Cum ar trebui să arate rezerva de urgență

Recomandările specialiștilor nu vizează renunțarea la bănci, ci crearea unei plase de siguranță. este vorba despre prudență. Iată care sunt pașii concreți:

Economisirea a cel puțin 70-100 de euro de persoană;

Ajustarea sumei în funcție de numărul membrilor familiei;

Depozitarea numerarului într-un loc sigur, dar ușor accesibil;

Utilizarea numerarului ca măsură preventivă, nu ca alternativă permanentă la sistemul bancar.

Experții insistă că această rezervă nu trebuie să înlocuiască economiile păstrate în conturi bancare, ci doar să ofere un nivel suplimentar de siguranță în situații de urgență.

Dincolo de cifre, crizele geopolitice și energetice recente au arătat cât de fragilă poate fi economia globală. Creșterea prețurilor la energie sau blocarea unor rute comerciale au efecte imediate în viața de zi cu zi. În acest peisaj, păstrarea unei rezerve moderate de numerar nu mai pare o idee desprinsă din filme, ci o măsură de bun-simț, un plus de siguranță în fața neprevăzutului.