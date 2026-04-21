Prețul benzinei a scăzut marți, 21 aprilie, sub pragul psihologic de 8 lei pe litru în unele stații din România, o premieră pentru piață de la finalul lunii februarie. În Capitală, șoferii pot găsi prețuri ce variază între 7,99 și 8,28 lei, în timp ce motorina se menține la un nivel ridicat.

Benzina, sub pragul de 8 lei

După două luni de creșteri continue, iată că avem și vești bune de la pompă. E drept că prețul minim de 7,99 lei pe litru se găsește doar în anumite stații, media pieței din București rămânând în jurul valorii de 8 lei.

Dar scăderea este reală.

Aceasta este a doua zi consecutivă de ieftiniri, un semnal de stabilizare după o perioadă extrem de volatilă. Să nu uităm că, nu de mult, benzina trecuse lejer de pragul de 9 lei pe litru, pe fondul tensiunilor internaționale.

Motorina rămâne scumpă

Lucrurile stau puțin diferit în cazul motorinei. Prețul acesteia nu a înregistrat modificări față de ziua precedentă, fiind cotat între 8,63 lei și 9,02 lei pe litru pentru sortimentul standard.

Iar motorina premium este și mai scumpă, cu prețuri ce variază între 9,40 lei și un amețitor 10,49 lei pe litru. Până la urmă, cum se explică această diferență? Deși prețul motorinei a scăzut constant în ultimele două săptămâni cu aproximativ 1,5 lei pe litru, valoarea sa actuală (în jur de 8,60 lei în majoritatea stațiilor) este încă cu 30 de bani mai mare decât nivelul de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Vremea scumpirilor extreme

Toată această volatilitate a început pe 28 februarie, odată cu izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Blocarea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice au aruncat în aer piețele globale.

Atunci am văzut prețuri pe care mulți le credeau imposibile. Motorina a depășit pragul de 9 lei, urcând ulterior chiar și peste 10 lei pe litru în unele benzinării, în timp ce benzina a sărit și ea de 9 lei.

Acum, piața pare să se fi calmat. Specialiștii avertizează însă că evoluțiile viitoare rămân strâns legate de contextul geopolitic și de dinamica pieței internaționale a petrolului. Așadar, o nouă criză poate apărea oricând.