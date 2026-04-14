Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite, a anunțat un obiectiv extrem de ambițios. România ar putea deveni prima țară din lume unde Banca Mondială finanțează producția de energie nucleară. Anunțul vine după o întâlnire la Washington cu președintele Grupului Băncii Mondiale, Ajay Banga.

Obiectiv major la Washington

Ministrul a fost foarte direct în privința scopului vizitei sale. „Obiectivul meu la Washington este clar: România să fie prima ţară din lume în care Banca Mondială finanţează producţia de energie nucleară! Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu Ajay Banga, preşedintele Grupului Băncii Mondiale, despre investiţiile în energie care susţin competitivitatea economiei României şi creează locuri de muncă”, a scris Bogdan Ivan, marți seară, pe contul său de Facebook.

O premieră istorică, dacă se materializează.

De ce avem nevoie de bani

Dar de ce este atât de important acest parteneriat? Până la urmă, România are la dispoziție și fonduri europene. E drept că nevoile sistemului energetic național sunt uriașe, iar ministrul a detaliat exact zonele care necesită capital masiv.

Potrivit acestuia, „România are nevoie de investiţii masive şi bancabile în termoficare urbană şi eficienţă energetică, modernizarea reţelelor pentru integrarea regenerabilelor, stocare de gaze şi flexibilitate pentru securitatea aprovizionării, precum şi în energie nucleară ca pilon de stabilitate în mix”.

Iar aceste direcții nu sunt alese la întâmplare. „Aceste direcţii sunt deja definite ca platforme investiţionale prioritare, iar parteneriatul cu Banca Mondială este complementar fondurilor europene şi orientat exact spre deblocarea acestor investiţii”, a adăugat Ivan.

Pachet special de finanțare

Pentru a accelera procesul, ministrul a cerut o abordare specifică din partea instituției financiare internaționale. Mai exact, s-a solicitat trecerea rapidă la un pachet denumit ”One World Bank Group”.

Cum vine asta? Pachetul ar urma să acopere pregătirea proiectelor, finanțarea programatică și, foarte important, garanții care reduc costul capitalului și atrag alți investitori privați.

Impactul pentru economie și cetățeni

Dincolo de discuțiile la nivel înalt, care este miza pentru români și pentru companiile de aici? Ministrul Energiei promite beneficii concrete și vizibile pe termen mediu.

„Rezultatul pentru oameni şi companii: costuri mai mici pe termen mediu, sisteme mai eficiente şi o economie mai competitivă, susţinută de infrastructură energetică modernă şi sigură. Le mulţumesc colegilor mei, Alexandru Nazare şi Dragoş Pîslaru, pentru colaborare şi pentru susţinerea acestor direcţii strategice, pe care le promovăm în aceste zile la Washington”, a mai transmis ministrul.

Și nu este singur în Statele Unite. Bogdan Ivan face parte dintr-o delegație mai largă condusă de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, care poartă discuții inclusiv cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional (FMI).