Românii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru masa de Paște din acest an. Carnea de miel s-a scumpit cu aproximativ 10% față de anul trecut, iar prețurile în piețe și supermarketuri au ajuns să varieze între 45 și 60 de lei pe kilogram.

Preț dublu de la fermă la raft

La prima vedere, cifrele par uriașe, mai ales când aflăm prețul de la poarta fermei. La producători, mielul în viu se vinde cu aproximativ 25 de lei pe kilogram. Numai ca până la raft, costurile explodează. Cererea ridicată din această perioadă, alături de cheltuielile din lanțul de producție și distribuție, contribuie decisiv la prețul final pe care îl plătim cu toții.

Activitate la foc continuu în abatoare

Într-un abator din Vernești, județul Buzău, activitatea este la capacitate maximă în aceste zile. Aici se sacrifică zilnic între 2.400 și 2.600 de capete, în special berbecuți și oi, pentru a face față cererii crescute. Reprezentanții unității confirmă agitația. „E perioada în care se abatorizează cel mai mult. Se apropie Paștele și direcția este clară: miel și oaie”, spun aceștia.

Export masiv, consum sezonier

Și totuși, o mare parte din această carne nu rămâne în România. Exporturile merg cu precădere către Italia și Grecia, dar și în Croația, unde mielul românesc ajunge în marile rețele de retail. Practic, carnea noastră este bine poziționată pe piața europeană. Dar ce se întâmplă cu consumul intern? Ei bine, aici lucrurile stau puțin diferit. Producătorii explică faptul că cererea este puternic sezonieră, cu un vârf zdrobitor în preajma sărbătorilor. Un producător a sintetizat perfect situația: „75% din vânzări sunt în această perioadă”.

Pe bune, în restul anului cererea e redusă.

Ce preferă românii și cum recunoaștem carnea

Dincolo de cifre, românii au preferințe clare: pulpa de miel este vedeta mesei de Paște. Iar organele sunt extrem de căutate, în special pentru prepararea tradiționalului drob. Cererea pentru organe este atât de mare încât, dacă ar exista mai multe, s-ar vinde pe loc. Carnea provine, în mare parte, din ferme unde animalele sunt crescute în sistem intensiv (cu hrană strict controlată), ceea ce duce la o carne fragedă, de culoare roz, potrivită pentru comercializare.

Pentru a avea garanția calității, consumatorii trebuie să caute ștampila ovală aplicată pe carcase. Aceasta garantează că animalul a fost sacrificat într-o unitate autorizată sanitar-veterinar, respectând toate normele în vigoare.