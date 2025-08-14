Cont și card bancar obligatorii din 2026! Iată cine trebuie să le aibă. Începând cu 2026, mediul de afaceri din România va fi supus unor modificări importante, menite să aducă mai multă transparență în gestionarea finanțelor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat un set de măsuri fiscale și administrative ce vizează atât digitalizarea plăților, cât și responsabilizarea companiilor. Printre acestea se numără obligativitatea ca toate firmele să dețină cont și card bancar, creșterea capitalului social minim și sancțiuni dure pentru transferul societăților cu datorii.

Cont și card bancar obligatorii din 2026

Potrivit ministrului Nazare, aproape 700.000 de firme active nu dispun în prezent de cont bancar sau card, iar multe dintre acestea cumulează datorii de peste 1,7 miliarde de lei. De la 1 ianuarie 2026, această situație nu va mai fi posibilă – toate persoanele juridice vor trebui să aibă cont și card bancar.

„Trebuie să avem vizibilitate asupra tranzacțiilor care se fac în aceste companii. Pe această cale instituim obligația ca persoanele juridice să aibă un card bancar, iar băncile vor fi obligate să le deschidă un cont bancar”, a subliniat ministrul.

Eliminarea plafonului pentru plățile cu cardul și capital social mai mare

Printre schimbările anunțate se află și actualizarea capitalului social minim al SRL-urilor în funcție de rata inflației, ceea ce ar însemna o valoare de aproximativ 8.000 de lei. Suma poate fi utilizată de companie, însă, în caz de insolvență, statul își poate recupera investiția.

Totodată, va fi eliminat plafonul de 50.000 de lei pentru plățile efectuate cu cardul. Comercianții vor fi obligați să accepte atât numerar, cât și plăți electronice prin orice metodă disponibilă. Nazare a precizat că, în prezent, există trei tipuri de POS-uri, mai accesibile și mai ușor de obținut decât în trecut.

Pedepse penale pentru transferul firmelor cu datorii

Un alt punct important al proiectului vizează prevenirea cesionării firmelor care au obligații fiscale sau financiare neachitate. Transferul acestor societăți va fi considerat infracțiune. Dacă nu există datorii, procesul poate avea loc fără restricții, însă în caz contrar acestea trebuie achitate sau garantate cu bunuri de valoare echivalentă.

„Vom sancționa penal cesionarea firmelor cu datorii. Am gândit un mecanism prin care, acolo unde nu sunt datorii, nu există probleme, dar acolo unde există, acestea trebuie plătite sau acoperite cu bunuri care pot acoperi datoria”, a explicat Alexandru Nazare în cadrul unei declarații de presă la Guvern.