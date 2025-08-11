DAN ARMEANU -VICEPRESEDINTE ASF: PILONUL 2 DE PENSII A FOST CREAT ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUT PENTRU PLATA EȘALONATĂ NU PENTRU PLATA UNICĂ, CONFORM LEGII NR.411/2004

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a generat o seamă de discuții în spațiul public, multe dintre ele nefiind argumentate din punctul de vedere al Legii nr.411/2004, al standardelor europene precum și al teoriei și practicii financiare.

O problemă intens dezbătută este plata unică versus plată în tranșe multiple, lunare.

Scopul înființării Pilonului 2, prevazut prin Legea nr.411/2004, a fost de asigurare a unui venit suplimentar pensiei publice și nu plata unei sume unice. Astfel, articolul 1 alineatul 2 din Lege prevede urmatoarele:

“(2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distincte și care suplimenteaza pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării și investirii, în interesul participanților, a unei părți din contribuția individuală de asigurări sociale.”

Plata periodică a sumelor acumulate în Pilonul 2 este prevăzută în articolul 2 (1) punctul 25 al Legii nr.411/2004:

“25. pensie privată – suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar și distinct de cea furnizată de sistemul public”

Într-adevăr, art. 36 din Legea nr.411/2004 face referire și la plata unică dar aceasta este o situație exceptională, atunci când activul acumulat în contul participantului are o valoare redusă care nu permite acordarea unei pensii private:

“Articolul 36: Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primește o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.”

În acest scop, în propunerea legislativă privind plata pensiilor private se introduce un prag minim pentru accesarea unei pensii private, stabilit la 12 indemnizații sociale pentru pensionarii din sistemul public (15.372 lei în 2025). Sumele sub acest prag vor fi plătite integral sau eșalonat, fără a fi transferate în fondurile de plată.

Astfel, conform Legii nr.411/2004, participanții au știut de la început că plata pensiei se face periodic și numai în cazul excepțional în care activul acumulat este redus este posibilă plata unică, asa cum sunt si practicile internationale.

Plata unică a fost posibilă iar excepția a devenit obisnuință deoarece timp de 17 ani nu a fost adoptată legislația privind sistemul de plată așa cum prevede art. 154 din Legea nr.411/2004:

“Articolul 154: Organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor reglementate și supravegheate de Comisie se stabilesc prin lege specială, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Astfel, cu o întârziere de 14 ani, propunerea actuală privind legea de plată respectă în totalitate legislația actuală și duce la îndeplinirea scopului înființării Pilonului 2 de pensii stabilit prin Legea nr.411/2004.

Mai mult, propunerea actuală a Legii de plată respectă standardele și bunele practici europene și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Sistemele de pensii private sau publice au fost create pentru asigurarea unei pensii, adică a unei plăți eșalonate după împlinirea vârstei de pensionare. Indiferent de tipul sistemului de pensii trebuie precizat că un produs de tip pensie presupune plăți eșalonate pe o perioadă de timp sau pe toată viața și nu plata unei sume de bani dintr-odată. De asemenea, toate sistemele de pensii obligatorii sau facultative au și un rol social care se realizează tocmai prin asigurarea unei plăți periodice în perioada de pensionare, pentru a asigura un venit pe o perioadă cât mai mare pentru cei care nu mai sunt activi.

Practica internațională privind plata unei sume forfetare (lump sum):

Țara Tip pensie Lump sum Plăți programate Plăți viagere Croația Pilon 2 20% cu condiția să dețină pensie Pilon 1 ✅ ✅ Pilon 3 30% ✅ ✅ Bulgaria Pilon 2 100% dacă suma contului este sub 3 pensii minime ✅ ✅ Slovacia Pilon 2 Permite lump sum dacă sunt îndeplinite două condiții: – Pensia lunară din Pilon 1 este mai mare decât suma de referință (aprox 684 eur); – Suma acumulată în Pilon 2 nu poate genera plăți lunare (plăți programate pe 5, 7, 10 ani) mai mari decât suma de referință ✅ ✅ Lituania Pilon 2 (cvasi-obligatoriu) 25% ✅ ✅ Polonia PPK (cvasi Pilon 2) 25% ✅ Malta Pilon 2 (cvasi-obligatoriu) 30% ✅ ✅ Austria Ocupațională voluntară Dacă suma contului este sub 12.600 EUR o singură plată ✅ Irlanda Voluntară personală 25% ✅ ✅ Danemarca Ocupațională 100% dacă pensia anuală este sub 3450 DKK (462 EUR) ✅ ✅ UK Ocupațională 25% ✅ ✅ Germania Riester-Rente (complementar cu sistemul public) 30% ✅ Planul Rürup Nu permite lump sum. Participanții vor primi o sumă lunară ✅ Olanda Ocupațională 10%, măsură care va intra în vigoare la 1 iulie 2026 ✅ Finlanda Ocupațională 100% ca lump sum, doar în cele două situații: – Fără consimțământul beneficiarului dacă pensia lunară este sub 33 eur – Cu consimțământul beneficiarului dacă pensia este între 33-83 eur ✅

Surse: bazele de date OCDE, IOPS

Astfel, pentru o corectă comparație, se observă că lump sum-ul în țările care au un sistem de tipul Pilonului 2 se realizează într-un procent ce variază între 20% și 30%, așa cum este prevăzut și în legea din Romania, cu excepția Bulgariei care este mult mai restrictivă și acordă lump sum doar pentru activele foarte mici, sub trei pensii minime. Mai mult, conform standardelor și bunelor practici internaționale lump sum-ul total se utilizează, de obicei, în cazurile în care activele cumulate sunt prea mici și nu sunt suficiente pentru acordarea unei pensii eșalonate (a se vedea Finlanda, Danemarca, Austria, Bulgaria, Slovacia etc.), așa cum este prevăzut și în legea din Romania.

În concluzie, pentru a fi corecte, comparațiile trebuie făcute între sisteme similare de pensii iar legea de plată din Romania respectă toate standardele și bunele practici europene. De asemenea, legea de plată din Romania a fost supusă filtrelor OCDE în cadrul procesului de aderare la acest organism.

Proiectul privind legea de plată a fost pus în dezbatere publică încă din data de 11 iunie pe site-ul Ministerului Muncii https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/7699-lege-plata-pensii-private-11062025.

Au fost realizate consultări cu sindicatele, asociațiile de profil și OCDE.

Așa cum am mai spus, prezentul proiect de lege privind plata pensiilor private reprezintă o măsură strategică și prioritară, esențială pentru completarea arhitecturii sistemului de pensii private din România și alinierea acestuia la standardele internaționale promovate de OCDE.