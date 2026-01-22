România are o problemă. Una uriașă. Datoria publică a explodat în ultimul an cu o viteză pe care niciun alt stat din Uniunea Europeană nu a egalat-o, un salt de 5,5 puncte procentuale care ne-a aruncat direct pe primul loc, conform Adevărul.

Datele Eurostat sunt clare. Datoria guvernamentală a ajuns la 58,9% din PIB în trimestrul trei al anului trecut. Periculos de aproape de pragul de 60%. Cât înseamnă asta? O sumă colosală: 194 de miliarde de euro atinși în vara trecută, o cifră de peste 11 ori mai mare față de criza din 2008.

România, campioana UE la creșterea datoriei. Cum am ajuns aici?

Privind doar la ultimul trimestru, de la Q2 la Q3, datoria a urcat cu 1,6 puncte procentuale. Suntem la egalitate cu Lituania, dar în spatele Luxemburgului (2,6 puncte) și Bulgariei (2,1 puncte). De altfel, alte 11 state membre au văzut o creștere, deci nu suntem singuri. Problema reală apare când te uiți la tot anul. Aici e dezastrul. Comparativ cu situația din același trimestru al anului precedent, România a bifat cea mai mare creștere a ponderii datoriei în PIB din toată Uniunea. Un salt de 5,5 puncte. O performanță negativă, de departe.

Grecia și Italia se sufocă în datorii. Unde ne plasăm pe harta Europei?

Chiar dacă avansul datoriei noastre este alarmant, încă nu am ajuns la nivelurile critice din alte state. Suntem sub media europeană. Atât zona euro (88,5% din PIB), cât și UE per ansamblu (82,1%) stau mai rău. Nu suntem, deci, în topul rușinii. Acolo găsim economii sugrumate de poveri financiare, precum Grecia cu o datorie gigantică de 149,7% din PIB, urmată de Italia (137,8%), Franța (117,7%), Belgia (107,1%) și Spania (103,2%). La polul opus, modele de prudență fiscală sunt Estonia (22,9%), Luxemburg (27,9%) și vecina noastră, Bulgaria (28,4%).

O veste bună, una rea: datoria explodează, dar deficitul scade

Ironia sorții. În timp ce muntele de datorii acumulate crește amețitor, pe termen scurt pare că am strâns cureaua. Datele Eurostat indică o scădere a deficitului guvernamental, care a coborât de la 8,4% din PIB în trimestrul al doilea la 7,3% în trimestrul al treilea. O ajustare de 1,1 puncte procentuale. Doar Polonia (cu o scădere de 2,6 puncte), Bulgaria (2,2 puncte) și Lituania (1,2 puncte) au reușit o reducere mai mare în aceeași perioadă. O gură de oxigen, da. Dar una care nu rezolvă problema de fond.

Viitorul sună sumbru? Proiecțiile indică o datorie de peste 62% din PIB

Ce urmează? Planul Fiscal guvernamental, gândit să reducă deficitul în următorii șapte ani, nu aduce vești bune pe frontul datoriei. Deloc. Proiecțiile oficiale arată o creștere continuă. Se estimează că vom ajunge la 62,6% din PIB în 2029, depășind astfel pragul de alertă european. Saltul, privind în urmă, este amețitor. Gândiți-vă: în 2008, datoria publică era de doar 17 miliarde de euro. Astăzi, a sărit de 194 de miliarde. O povară tot mai grea pentru generațiile care vin.