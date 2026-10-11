Transportul petrolului din Golful Persic spre Asia s-a scumpit puternic, într-o perioadă în care exporturile sunt afectate de atacuri asupra navelor. În regiunea Golfului, 11 tancuri petroliere au fost atacate în săptămâna precedentă înregistrării publicate la 11 octombrie 2026.

„Costul cursei pe care tancurile sau supertancurile o fac din Golful Persic spre Asia a crescut cu peste 500%. De fapt, Bloomberg a publicat un articol care sugerează că acum este mai scump să faci această cursă spre Asia decât să lansezi o rachetă în spațiu”, a declarat Abeer Abu Omar, reporter Bloomberg, în emisiunea Bloomberg This Weekend, într-un interviu video la Bloomberg Television, în intervenția de la minutul 6:55.

Costul transportului maritim a ajuns la un maxim istoric, conform evaluării prezentate în emisiune. În discuția despre cheltuielile necesare unei curse, prezentatoarea a inclus trei componente:

Asigurarea navei.

Costul echipajului.

Deplasarea navei pentru transportarea petrolului.

Statele din Golf vor să exporte fără să traverseze Hormuz

Liderii din Golf caută soluții pentru ca tancurile petroliere să evite Strâmtoarea Hormuz, a explicat Abu Omar. Obiectivul este urmărit pentru următorii câțiva ani, iar ideea a fost susținută și de oficiali americani.

Expunerea financiară rămâne legată de exportul de petrol. Potrivit reporterului, deși statele din Golf încearcă să își diversifice economiile, petrolul transportat prin această strâmtoare continuă să fie o sursă principală de finanțare pentru ele. Iranul atacă sau vizează nave pe această rută.

Această alternativă este însă afectată, la rândul ei, de amenințările asupra transportului maritim și nu este considerată o cale sigură pentru livrarea petrolului.

Reporterul a explicat că atacurile împotriva Arabiei Saudite au început după ce regatul a inițiat o operațiune al cărei obiectiv, declarat de oficialii saudiți, era eliminarea amenințării Houthi. Arabia Saudită susține că a recuperat unele dintre obiectivele preluate de această grupare în săptămânile anterioare.

Dificultățile de export intră în estimarea deficitului saudit

Extinderea conflictului pe mai multe fronturi determină statele din regiune să caute noi parteneri de securitate, potrivit lui Abu Omar. Arabia Saudită a solicitat sprijin Statelor Unite și capacități de apărare Regatului Unit, care a oferit ajutor într-o măsură limitată.

Președintele american Donald Trump a declarat că nu hotărâse dacă Statele Unite se vor implica în conflict. Evaluarea securității din Golf are loc în timp ce războiul cu Iranul continuă.

Arabia Saudită și-a majorat proiecția deficitului bugetar pentru sfârșitul anului, a explicat Abu Omar. Printre motive se numără dificultatea de a transporta petrolul prin Golful Persic și proiectele de infrastructură pe care regatul le-a inițiat în ultimul deceniu. Potrivit reporterului, nu este încă limpede dacă prețurile mai mari ale energiei compensează dificultățile de transport al petrolului prin Golful Persic.