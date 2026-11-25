Ministerul Sănătății, condus de Alexandru Rogobete, a propus adăugarea a 41 de medicamente pe lista celor gratuite și compensate și lărgirea accesului la alte cinci. Pentru pacienții care se încadrează în condițiile de tratament, plata la farmacie s-ar putea reduce, dar proiectul publicat la 24 noiembrie 2026 nu se aplică încă.

Anunțul Ministerului Sănătății privește tratamente pentru cancer, boli rare, afecțiuni ale inimii, boli neurologice și alte afecțiuni. Suma pe care ar plăti-o un pacient depinde de medicamentul prescris, de boala pentru care îl primește și de prețul produsului ales.

Ce tratamente ar intra pe listă

Proiectul de hotărâre numește, între altele, combinația Formoterolum + Glicopironium + Budesonidum și Somapacitanum într-o categorie cu compensare de 90%. Mavacamtenum, Cenobamatum, Empagliflozinum și alte substanțe apar într-o categorie pentru anumite grupe de boli. Proiectul adaugă și tratamente în programele naționale, inclusiv medicamente oncologice.

Ministerul anunță și cinci extinderi de acces. Asta înseamnă că unele medicamente aflate deja pe listă ar putea fi folosite și pentru alte cazuri prevăzute de regulă. Proiectul nu grupează separat cele cinci medicamente anunțate, astfel că numele lor nu pot fi desprinse sigur din toate modificările propuse.

Cât ar putea rămâne de plătit la farmacie

Medicamentele propuse sunt așezate în categorii cu plăți diferite din partea asigurărilor de sănătate. Procentele se aplică la prețul de referință, adică suma folosită la calculul decontării, nu neapărat la prețul cerut în farmacie:

Categoria A: asigurările ar acoperi 90% din prețul de referință.

Categoria B: asigurările ar acoperi 50% din prețul de referință.

Categoriile C1 și C2: decontarea ar fi de 100% din prețul de referință, în condițiile prevăzute pentru boli și programe naționale.

O compensare de 100% nu înseamnă că orice cutie aleasă din farmacie va avea prețul zero. Dacă produsul costă mai mult decât prețul de referință, pacientului îi poate reveni diferența. Listele CNAS valabile de la 1 noiembrie 2026 arată separat prețul de referință și contribuția maximă a asiguratului; ele descriu situația de dinaintea proiectului, nu prețurile finale ale noilor tratamente.

Când ar putea primi pacienții noile tratamente

Ministerul a publicat un proiect de modificare a listei, nu o hotărâre deja aplicabilă. Proiectul nu stabilește ziua de la care pacienții ar putea primi noile medicamente compensate. El trebuie să treacă prin etapa de consultare și prin aprobarea Guvernului înainte ca schimbările să se poată aplica.

Accesul nu ar fi automat pentru orice persoană care are o rețetă. Pacientul trebuie să se încadreze în boala sau în programul prevăzut pentru medicamentul respectiv și să primească prescripție medicală. Pentru tratamentele din categoria C1, proiectul prevede, în principiu, începerea tratamentului de către un medic specialist, cu excepțiile scrise în act. În programele naționale se aplică și condițiile programului.

Ministerul primește propuneri asupra proiectului până în a zecea zi de la publicarea lui pe site, la 24 noiembrie 2026. Următorul pas pentru lista medicamentelor este aprobarea hotărârii de Guvern; abia actul final va arăta când intră în vigoare schimbările.