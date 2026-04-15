Directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, a lansat un avertisment dur de la Washington. În timpul reuniunilor de primăvară ale FMI și Băncii Mondiale, aceasta a declarat că economia mondială se va confrunta cu o perioadă dificilă dacă războiul din Orientul Mijlociu persistă, iar prețurile petrolului rămân la un nivel ridicat.

Impactul direct asupra energiei

Principala problemă vine din blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz, un punct necesar pentru comerțul global. Pe aici tranzitează în mod normal 20% din gazele naturale lichefiate și petrolul la nivel mondial. Închiderea acestei rute a dus deja la o creștere semnificativă a prețurilor la petrol și gaze, lovind în special economiile vulnerabile și pe cele care depind de importurile energetice din regiune. mesajul este clar: „Trebuie să ne pregătim pentru vremuri grele în viitor” dacă acest conflict nu se stinge.

Riscuri de inflație și scumpiri la alimente

Iar efectele nu se opresc la pompă. Georgieva a atras atenția asupra unui pericol secundar, dar la fel de grav, care pândește buzunarele tuturor. Este vorba despre o nouă explozie a inflației, alimentată de costurile la energie, dar și de problemele din lanțurile de aprovizionare. O îngrijorare specifică vizează prețurile la mâncare. „Suntem îngrijoraţi de riscurile la adresa inflaţiei, şi de efectele asupra preţurile alimentelor, dacă nu va fi reluată în curând livrarea îngrăşămintelor la preţuri rezonabile”, a explicat șeful FMI.

Ce ar trebui să facă băncile centrale?

V-ați întrebat ce pot face guvernele în acest haos? În condițiile în care țările iau deja măsuri pentru a limita șocul prețurilor asupra cetățenilor, Georgieva a cerut băncilor centrale o abordare prudentă, de tipul „să aşteptăm şi să vedem ce se întâmplă” înainte de a majora ratele dobânzilor. E drept că acest sfat se aplică mai ales în statele unde publicul are încredere că inflația va fi ținută sub control.

Numai că lucrurile stau puțin diferit pentru țările unde băncile centrale nu se bucură de o asemenea credibilitate, acestea fiind nevoite să transmită semnale mai puternice. Totuși, speranța nu a murit. „Dacă se încheie rapid conflictul, poate nu vor fi necesare decizii”, a declarat oficialul FMI, adăugând că „încă suntem într-o perioadă în care este posibilă o rezolvare mai rapidă”.

FMI, gata să intervină cu finanțare

Conștientă de presiunea uriașă pe economiile vulnerabile, Georgieva a transmis un mesaj clar statelor membre FMI care ar putea avea nevoie de ajutor. Instituția financiară este pregătită să ofere sprijin. „În prezent, avem 39 de programe, şi o potenţială cerere pentru noi programe de la cel puţin 12 ţări, unele fiind din Africa subsahariană. Dacă aveţi nevoie de asistenţă financiară, nu ezitaţi. Mişcaţi-vă rapid, deoarece cu cât mai devreme acţionaţi, cu atât vor fi protejate economiile şi oamenii”, a afirmat Georgieva.

Apelul este, pe bune, unul la acțiune imediată.

Șefa FMI a ținut să sublinieze și necesitatea protejării sustenabilității fiscale, mai ales când guvernele încearcă să amortizeze șocul prețurilor. Avertismentul final a fost legat de tentația unor măsuri populiste (precum subvenții generalizate sau reduceri ample de taxe), care nu fac decât să agraveze problema pe termen lung. Astfel de politici, a spus ea, „măsurile care nu sunt ţintite, controlul exporturilor sau reduceri ample de taxe ar putea avea ca efect prelungirea suferinţei provocate de preţurile ridicate”.