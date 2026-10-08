Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, prin Ordinul nr. 61/2026, clasificarea furnizorilor de energie electrică și gaze naturale în șase categorii de culori, după modul în care gestionează reclamațiile clienților. Evaluarea se va face prin noul Indice de Gestionare a Plângerilor (IGP).

Procedura stabilește reguli unitare pentru întregul parcurs al unei reclamații, de la preluare și înregistrare până la analiză, soluționare și informarea clientului despre rezolvare, potrivit comunicatului ANRE transmis joi, 8 octombrie 2026, și preluat de Agerpres.

Evaluarea ține cont de reclamații și de numărul clienților

Indicele va fi calculat separat pentru fiecare furnizor, în raport cu numărul total al clienților săi. În calcul vor intra trei categorii de plângeri:

Plângerile pe care clienții finali le trimit către ANRE.

Reclamațiile adresate furnizorului și considerate întemeiate.

Reclamațiile întemeiate rămase fără soluție în termenul prevăzut de lege.

Valoarea obținută va determina atât culoarea atribuită companiei, cât și calificativul pentru gestionarea reclamațiilor. Încadrarea prevăzută de procedură este următoarea:

Sub 50: roșu, pentru rezultate foarte slabe.

Între 50 și 60: roșu deschis, pentru rezultate slabe.

Între 60 și 70: galben, pentru rezultate medii.

Între 70 și 80: galben deschis, pentru rezultate satisfăcătoare.

Între 80 și 90: verde deschis, pentru rezultate bune.

Peste 90: verde, pentru rezultate foarte bune.

„Până acum, consumatorul putea compara prețuri. De acum va putea compara și comportamente. Prețul contează, dar contează la fel de mult ce se întâmplă după ce ai devenit client: cât de repede ți se răspunde și dacă problema ta chiar se rezolvă. Comisia Europeană a anunțat un cod voluntar de bune practici pentru furnizori. România face pasul următor: nu le cerem furnizorilor să promită că își tratează bine clienții, ci măsurăm dacă o fac și arătăm rezultatul public. Nu este o sancțiune, este transparență: furnizorii care își respectă clienții trebuie să poată fi diferențiați de cei care nu o fac”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE, în comunicatul instituției transmis Agerpres.

Rezultatele vor apărea în comparatoarele gratuite de oferte

Culorile vor fi afișate în instrumentele ANRE prin care consumatorii pot compara gratuit ofertele de energie electrică și gaze naturale. Până la dezvoltarea acestei funcționalități, autoritatea va publica pe propria pagină de internet valorile indicelui pentru fiecare furnizor.

ANRE pune această măsură în legătură cu Pachetul privind energia pentru cetățeni, prezentat de Comisia Europeană în martie 2026. Pachetul urmărește mai multă transparență, oferte mai ușor de comparat și mai multă încredere din partea consumatorilor, inclusiv prin tratarea eficientă a reclamațiilor.

Raportarea plângerilor către autoritate, publicarea lor pe paginile de internet ale furnizorilor și calcularea indicelui se vor realiza trimestrial.