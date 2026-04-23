Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică din temelii accesul străinilor pe piața muncii din România. Printre noutăți se numără o platformă națională unică pentru gestionarea digitală a lucrătorilor și interzicerea totală a taxelor sau comisioanelor percepute de la aceștia. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

se dorește o simplificare a procedurilor pentru angajatori, dar și o protecție sporită pentru muncitori. „Noile reglementări facilitează accesul antreprenorilor din România la forța de muncă din state terțe, simplifică procedurile și reduc termenele de avizare”, a precizat Ioana Dogioiu, în briefingul de după ședința de Guvern.

Platformă unică și taxe interzise

Una dintre cele mai importante măsuri este crearea platformei naționale workinginromania.gov.ro. Prin intermediul acesteia, autoritățile vor gestiona transparent și complet digitalizat tot ce ține de accesul lucrătorilor străini. Iar platforma va fi administrată de Ministerul Afacerilor Interne, direct pe infrastructura MAI.gov.

Dar poate cea mai mare schimbare pentru muncitori este introducerea principiului „angajatorul plătește”. Cum vine asta? Ordonanța interzice explicit solicitarea de comisioane, taxe sau orice fel de garanții de la lucrători. E o măsură menită să oprească abuzurile la care mulți erau supuși. „Ne aliniem astfel și la standardele OCDE”, a subliniat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Garanția uriașă pentru agențiile de plasare

Pentru a se asigura că regulile sunt respectate, Guvernul introduce un mecanism de protecție financiară. Mai exact, un depozit obligatoriu pentru agențiile de plasare a forței de muncă. V-ați gândit vreodată câți bani sunt în joc?

Potrivit Ioanei Dogioiu, valoarea acestei garanții este de 75.000 de euro pentru fiecare 250 de lucrători aduși în România. Banii aceștia vor acoperi costurile de repatriere, sprijinul acordat muncitorilor aflați în situații de risc și, nu în ultimul rând, eventualele amenzi aplicate agențiilor care nu respectă legea. În plus, contractele vor fi standardizate pentru a elimina clauzele ascunse.

Stop abuzurilor și migrației ilegale

Noile măsuri au trei ținte clare: combaterea migrației ilegale, protejarea lucrătorilor străini și o mai bună corelare a recrutării cu nevoile reale ale economiei românești. Autoritățile au observat un fenomen îngrijorător. Nu de puține ori, muncitori aduși formal să lucreze în România ajungeau, de fapt, în alte state din Uniunea Europeană. Acest lucru genera costuri mari pentru statul român, inclusiv pentru repatriere, și crea probleme în contextul aderării la spațiul Schengen.

Și totuși, dincolo de cifre, e vorba de oameni. Au existat numeroase cazuri în care străinii veniți la muncă au fost obligați să plătească comisioane ilegale, nu și-au primit salariile la timp sau au fost supuși unor presiuni constante.

Noul cadru legislativ promite o protecție mai mare.

Prioritate pentru forța de muncă din România

„Este un câștig important și pentru cetățenii români, pentru că acest mecanism nou așază explicit recrutarea de lucrători străini în raport cu nevoile reale ale economiei și cu protejarea forței de muncă”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Principiul este simplu: locurile de muncă trebuie ocupate cu prioritate de forța de muncă disponibilă pe piața internă.

Apelul la lucrători din exterior va fi justificat și strict controlat. Actul normativ introduce o listă a ocupațiilor deficitare, care va fi aprobată prin hotărâre de guvern și actualizată semestrial, pe baza datelor de la ANOFM și INS. Cu excepția unor domenii înalt calificate, angajarea străinilor se va putea face doar pentru meseriile de pe această listă. Iar angajatorii care vor să aducă muncitori din afara țării vor trebui să se înregistreze obligatoriu în platforma electronică, permițând astfel autorităților să verifice datele și să reducă riscul de abuzuri.