Managerii magazinelor din România se așteaptă la creșteri de prețuri în perioada noiembrie 2026-ianuarie 2027, arată cercetarea publicată la 27 noiembrie de Institutul Național de Statistică (INS). Pentru cumpărători, este un semnal despre direcția prețurilor, nu un anunț că produsele se vor scumpi cu 40%.

Cifra de 40% din cercetare măsoară diferența dintre răspunsurile managerilor care așteaptă scumpiri și ale celor care așteaptă ieftiniri. Ea nu arată cu cât va crește prețul unui produs sau cât va costa un coș de cumpărături.

De ce cifra de 40% nu este scumpirea de la raft

INS numește această diferență „sold conjunctural”. În cercetarea precedentă, pentru octombrie-decembrie 2026, 38% dintre managerii din comerț așteptau majorări de prețuri, iar 3% așteptau scăderi. Diferența a fost de 35 de puncte procentuale, fără ca aceasta să însemne o scumpire de 35%.

Pentru noiembrie 2026-ianuarie 2027, diferența a urcat la 40 de puncte procentuale, cu 5 puncte peste cercetarea precedentă. Mai devreme, pentru septembrie-noiembrie 2026, ea fusese de 32 de puncte: 33% dintre manageri așteptau scumpiri și 1% ieftiniri. Sunt trei cercetări despre așteptări, făcute pentru perioade diferite, nu trei măsurători ale prețurilor plătite la casă.

Și alte firme se așteaptă să ceară prețuri mai mari

Pentru noiembrie 2026-ianuarie 2027, managerii din industria prelucrătoare anticipează o creștere a prețurilor produselor lor. Diferența dintre răspunsurile pentru creștere și cele pentru scădere este de 23 de puncte procentuale, potrivit INS. În construcții, aceeași diferență este de 32 de puncte pentru prețul lucrărilor, iar în servicii, de 16 puncte pentru tarife.

Aceste cifre nu se adună la cea din comerț și nu spun cât va crește factura unei gospodării. Fiecare privește prețurile din altă activitate. În comerț, managerii se așteaptă totodată ca vânzările să rămână relativ stabile, deși anticipează angajări ceva mai multe; diferențele dintre răspunsuri sunt de 5 puncte pentru vânzări și de 10 puncte pentru numărul de salariați.

Prețurile plătite până acum au crescut mai puțin decât sugerează cifra de 40%

Cele mai recente date INS despre prețurile plătite de consumatori privesc luna octombrie 2026. Față de octombrie 2025, prețurile au fost mai mari, în medie, cu 6,94%. Alimentele s-au scumpit cu 3,07%, produsele nealimentare cu 7,66%, iar serviciile cu 11,23%.

În aceeași comparație, unele alimente cumpărate frecvent au avut creșteri mai mari decât media alimentelor:

Cafeaua: 12,48%.

Ouăle: 10,50%.

Laptele de vacă: 8,11%.

Uleiul comestibil: 7,94%.

Datele lunare INS despre prețurile plătite după octombrie vor arăta cum au evoluat efectiv cumpărăturile în perioada vizată de așteptările managerilor.