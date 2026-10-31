Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a propus pe 30 octombrie 2026 ca statul să plătească în mai multe tranșe restanțele salariale datorate magistraților. El a spus că soluția trebuie discutată la nivelul premierului, fără să anunțe cât ar cuprinde fiecare tranșă sau când ar fi plătită.

Potrivit Informat.ro, în sursele deschise nu apare o propunere scrisă a lui Alexandru Nazare cu tranșe și termene, ci doar declarația că plata ar trebui eșalonată. Schema de 5%-10%-25%-25%-35% apare într-un ordin privind personalul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, nu într-un act referitor la restanțele magistraților.

Pentru magistrații care așteaptă banii, declarația nu este un calendar de plată. Guvernul și Ministerul Finanțelor au însă obligația, stabilită definitiv de instanță la 15 octombrie, să asigure fondurile pentru drepturile salariale câștigate prin procese.

Miza litigiului este estimată la aproximativ 4,8 miliarde de lei. Cu dobânzi și penalități, estimarea depășește 5,2 miliarde de lei. Acestea sunt valori pentru întregul litigiu, nu sume stabilite pentru fiecare persoană.

Ce termen a stabilit instanța pentru bani

Hotărârea Curții de Apel București, rămasă definitivă la 15 octombrie 2026, prevedea executarea în zece zile de la acea dată. Pentru întârziere, hotărârea prevedea penalități de 1% pe zi. Termenul privește executarea obligației de către Guvern și Ministerul Finanțelor; el nu este o dată anunțată pentru virarea banilor în contul fiecărui magistrat. TVR Info indică termenul de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii și penalitatea de 1% pe zi pentru întârziere.

Propunerea lui Nazare nu stabilește alte termene de plată. Ministrul a vorbit despre o înțelegere obținută prin discuții la nivelul premierului, astfel încât sumele datorate să fie achitate în tranșe, fără perturbări ale bugetului. Informat.ro arată că nu a găsit o propunere scrisă a ministrului Finanțelor cu tranșe și termene; declarația publică vorbește doar despre identificarea unei soluții de eșalonare prin dialog.

Câți magistrați au cerut drepturi salariale

Înalta Curte de Casație și Justiție a indicat 6.817 magistrați printre persoanele care au solicitat în instanță recunoașterea unor drepturi salariale. În toate categoriile profesionale, numărul celor care au făcut astfel de cereri depășește 400.000. Cifra de 6.817 nu reprezintă un număr confirmat al beneficiarilor din acest singur litigiu, astfel că estimarea de 4,8 miliarde de lei nu poate fi împărțită între ei pentru a afla cât ar primi fiecare.

Nazare nu a precizat în declarația din 30 octombrie cât este rezervat în bugetul pe 2026 pentru aceste restanțe, cât mai trebuie acoperit și din ce sursă ar veni diferența. Nici tranșele propuse nu au fost transformate într-un plan de plată anunțat de Guvern. În sursele deschise nu am găsit suma exactă prevăzută în bugetul pe 2026 pentru aceste plăți și nici suma exactă rămasă neacoperită. TVR Info relatează doar că o parte din plăți a fost amânată, iar fondurile au fost redirecționate către măsuri sociale.

Ce plăți fuseseră amânate înaintea deciziei

Plata unor drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești fusese împărțită până în 2029 printr-o ordonanță din 2024. În martie 2026, Guvernul a amânat o parte dintre plățile acelui an și a direcționat fondurile către măsuri sociale. Litigiul încheiat la 15 octombrie a privit obligația Guvernului și a Ministerului Finanțelor de a asigura integral banii necesari.

La 20 octombrie, premierul Luca Niculescu anunțase că Executivul va căuta rapid o soluție după hotărârea definitivă. Următorul pas indicat de ministrul Finanțelor este discuția la nivelul premierului asupra felului în care vor fi plătite restanțele.