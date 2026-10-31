Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a indicat la 31 octombrie 2026 creșteri de aproximativ 10%-22% în ofertele de curent, în funcție de furnizor și contract. Pentru gospodării, procentul nu se adaugă automat la factură: suma plătită depinde de prețul din propriul contract și de consum.

O ofertă nouă, mai scumpă, nu schimbă singură prețul unui contract existent. Creșterea îi privește direct pe cei care aleg o asemenea ofertă sau primesc o modificare a contractului, în condițiile prevăzute de acesta. Ministrul nu a indicat ofertele vechi și noi din care a calculat intervalul de 10%-22%.

Când se poate schimba prețul din contract

Furnizorul trebuie să îl anunțe direct pe client despre o modificare a prețului sau a tarifelor cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicare, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Odată cu notificarea, clientul trebuie informat că poate înceta contractul dacă nu acceptă noile condiții. Dacă schimbarea de preț era deja prevăzută în contract, data de la care se aplică trebuie arătată și pe factură.

Diferența dintre două oferte se poate vedea în lei numai la același consum. Într-o listă de oferte pentru Muntenia Sud, consultată la 31 octombrie, Entrex Services afișa 1,40 lei/kWh, iar Electrica Verde Protect 1,52 lei/kWh. La 200 kWh într-o lună, diferența dintre prețurile afișate este de 24 de lei: 200 × 0,12 lei. Aceasta este o comparație între două oferte actuale, nu scumpirea aceleiași oferte față de anul trecut; factura finală poate depinde și de celelalte costuri ale contractului.

Comparatorul oficial al ofertelor de curent permite verificarea prețurilor pentru zona și consumul clientului. Un preț afișat pentru altă zonă sau pentru alte condiții nu este automat prețul pe care îl va plăti gospodăria.

Cum se compară ofertele noi cu cele de anul trecut

Într-o analiză publicată la 7 octombrie 2026, Asociația Energia Inteligentă (AEI) a folosit drept reper un preț mediu de 1,30 lei/kWh, cu TVA, din toamna lui 2025. Pentru oferte casnice noi, pe 12 luni, din toamna lui 2026, a prezentat trei scenarii. Procentele publicate lângă ele nu corespund însă creșterii calculate de la 1,30 lei/kWh:

Scenariu Preț estimat (lei/kWh, cu TVA) Diferență față de 1,30 lei/kWh Creștere indicată de AEI Creștere calculată față de 1,30 lei/kWh Favorabil 1,55 0,25 lei/kWh 16% 19,2% Central 1,67 0,37 lei/kWh 22% 28,5% Tensionat 1,80 0,50 lei/kWh 27% 38,5%

Acestea sunt estimări pentru ofertele noi, nu măsurători ale creșterii facturii fiecărui client. Nici ele, nici prețurile actuale din comparator nu arată, singure, cât a crescut aceeași ofertă între toamna lui 2025 și toamna lui 2026.

La gaze, ministrul estimează facturi casnice apropiate de anul trecut

Pentru gospodăriile care folosesc gaze, Chisăliță a invocat prețul administrativ al gazului produs în România și vândut furnizorilor până la 31 martie 2027. El crede că facturile pentru locuințe vor fi cel mult la nivelul celor de anul trecut, dar suma nu este garantată pentru fiecare locuință.

Pentru firme, ministrul a spus că prețul gazului cumpărat pentru ziua următoare s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut. A precizat că dublarea nu se transmite integral în factura finală și că efectul depinde de contract. Ministerul lucrează la noi scheme de sprijin pentru curent, gaze și consumatorii vulnerabili, însă acestea trebuie încă avizate și validate prin lege; nu sunt ajutoare aprobate pe care clienții să le poată cere acum.