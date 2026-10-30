Firmele respinse la SME Eco-Tech pot depune o nouă cerere în aceeași sesiune, în limita bugetului rămas. Ministerul Economiei a anunțat la 30 octombrie 2026 că finanțarea poate fi solicitată și pentru activități secundare.

Ce se întâmplă cu noua cerere

Cererea unei firme respinse primește o poziție nouă în lista înscrierilor și trece din nou prin toate etapele de evaluare. Noile cereri sunt evaluate în ordinea depunerii, fără să modifice ordinea proiectelor deja aprobate, potrivit ministerului. Depunerea unei noi cereri nu garantează aprobarea ei.

Ce activitate poate primi bani

Până la această schimbare, regula introdusă prin ordinul din iulie 2026 cerea ca finanțarea să vizeze activitatea principală a firmei. Codul acestei activități trebuia să fie principal cel puțin din 1 ianuarie 2022 și să fie autorizat la înscriere. Acum poate fi finanțată și o activitate secundară din producție, comerț sau servicii. Firma trebuie să îndeplinească vechimea cerută de program pentru codul activității pentru care solicită banii.

Cât este ajutorul și cât este creditul

Ajutorul pe care firma nu îl dă înapoi acoperă cel mult 40% din cheltuielile acceptate, fără să depășească 267.240 de lei. Firma acoperă restul, de minimum 60% și cel puțin 400.860 de lei, printr-un credit pentru investiție. Ministerul indică cinci bănci partenere: Banca Transilvania, BRD (Groupe Société Générale), CEC Bank, ProCredit Bank și UniCredit Bank.

Bugetul total al programului este de 288,84 milioane de lei, potrivit ministerului. Cererile se depun numai online, pe sme-ecotech.gov.ro, până la 30 decembrie 2026, ora 20:00. Pentru lămuriri despre condiții, ministerul indică adresa [email protected].