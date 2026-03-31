Guvernul a prelungit marți, printr-o ordonanță de urgență adoptată în ședință extraordinară, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura va fi valabilă pentru încă trei luni, până la data de 30 iunie 2026, într-o decizie luată chiar în ziua în care vechea reglementare expira.

Măsura rămâne neschimbată

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a confirmat decizia, subliniind continuitatea politicii. „Suntem în a 15-a lună de plafonare, periodic reînnoită prin OUG. Măsura se menține în aceleași condiții ca până în prezent”, a anunțat acesta. lucrurile rămân la fel.

Pe lista produselor vizate, care este în vigoare încă din 2023, se regăsesc în continuare alimente esențiale precum pâinea albă, iaurtul, ouăle, uleiul, dar și carnea de pui și de porc. Practic, marja comercială aplicată de comercianți pentru aceste produse rămâne limitată.

O decizie luată pe muchie de cuțit

Decizia a venit, practic, în ultimul moment.

Actuala reglementare expira chiar marți la miezul nopții. În lipsa unei noi ordonanțe adoptate și publicate în Monitorul Oficial înainte de termen, măsura ar fi încetat să se aplice, ceea ce ar fi putut duce la creșteri rapide de prețuri la raft pentru consumatori.

Urmează carburanții la rând?

Dar discuțiile în Executiv nu se opresc aici. În paralel, Guvernul pregătește un set de măsuri și pentru carburanți, care ar urma să fie analizate și adoptate, cel mai probabil, săptămâna viitoare. Se ia în calcul o reducere a accizei cu 5%, cu posibilitatea extinderii treptate până la un maximum de 25%, în funcție de cum vor evolua prețurile pe piață.

V-ați întrebat de ce nu se umblă și la TVA? Surse guvernamentale explică și acest aspect, considerând măsura nesustenabilă. „Din încasările suplimentare de TVA, generate de creșterea prețurilor, se finanțează compensarea suplimentară de acciză pentru transportatori și agricultori”, au precizat sursele citate. Hai sa vedem cum se va aplica, până la urmă. Cel mai probabil, săptămâna viitoare va fi aprobată o primă reducere de 5%, iar Ministerul Finanțelor va face analize la fiecare 10 zile.

Bolojan: Prioritatea este motorina

Iar când vine vorba de carburanți, prioritatea este clară. Premierul Ilie Bolojan a confirmat că, inițial, atenția se va îndrepta spre motorină.

„În prima etapă ne concentrăm pe motorină, pentru că aici au fost creșterile cele mai mari”, a declarat acesta. E drept că decizia are și o logică economică solidă (pe lângă impactul direct în preț), având în vedere structura consumului din țara noastră.

Motorina reprezintă peste 70% din totalul carburanților utilizați în România.