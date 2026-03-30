Reprezentanții Coaliției de guvernare au discutat luni un nou scenariu de lucru pentru a tempera prețurile la pompă. Pe lângă varianta reducerii accizei, a apărut o nouă idee: o taxare suplimentară pentru companiile care fac supraprofit în urma creșterii galopante a prețurilor.

O nouă idee pe masa Coaliției

Surse guvernamentale au confirmat că în ședința de luni s-a pus pe masă un mecanism prin care statul ar putea taxa suplimentar operatorii de pe piața benzinăriilor din România. cei care fac profituri considerate excesive în această perioadă ar putea plăti mai mult la buget. Propunerea ar fi venit dinspre Ministerul Finanțelor, ca o soluție alternativă la tăierea accizei.

Discuții de principiu, fără cifre concrete

Deocamdată, totul este la nivel teoretic. „S-a discutat de principiu”, a declarat unul dintre participanții la ședință. Acesta a mai precizat că nu a fost adus în discuție un prag concret peste care profitul unei companii ar fi considerat „supraprofit”.

Cum se definește, până la urmă, acest supraprofit?

Asta urmează să stabilească specialiștii, dacă măsura va fi luată serios în calcul.

Cine sunt companiile vizate?

Iar argumentul adus de Finanțe este că unele companii nu ar fi afectate în mod direct de contextul internațional. Pe lista scurtă se află OMV Petrom, care acoperă o parte din consumul intern din petrol extras chiar din România. Alături de aceasta, sunt menționate și Socar sau Rompetrol, companii care aduc petrol din Azerbaidjan, o zonă neimplicată în războiul din Iran.

Nicio decizie fermă încă

Numai că de la discuție la decizie e cale lungă. Luni dimineață, la Palatul Victoria a avut loc o „ședință de lucru” pe tema prețului la carburanți, la care au participat premierul, ministrul Finanțelor și cel al Energiei. Acolo s-au prezentat scenariile, care ulterior au fost dezbătute în coaliție de la ora 13:00. Măsura taxării suplimentare (care necesită o analiză complexă) va fi evaluată de specialiști și nu s-a luat nicio hotărâre în acest moment. Principala variantă care rămâne pe masă, conform surselor, este reducerea treptată a accizei.