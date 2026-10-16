România a înregistrat în septembrie 2026 o inflație anuală de 6,5%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană (UE), unde media a fost de 3,8%. Indicatorul urmărește creșterea prețurilor față de aceeași lună a anului anterior.

Țara își păstrează astfel poziția în clasamentul european, potrivit datelor Eurostat, Oficiul de statistică al UE, preluate de News.ro.

În august, România înregistrase 6,3%, în timp ce media statelor membre se situase la 3,2%. Ambele valori au crescut în septembrie.

Clasamentul include diferențe între state atât la nivelul celor mai ridicate valori, cât și la cel al celor mai scăzute: „Cea mai scăzută rată anuală a fost înregistrată în Suedia (1,0%), Ungaria și Danemarca (ambele 2,1%). Cele mai mai mari rate anuale au fost consemnate în România (6,5%), Lituania (6,1%) și Bulgaria (5,6%)”, arată Eurostat în datele publicate vineri, 16 octombrie 2026, potrivit Digi24.

Creșterea inflației cuprinde majoritatea statelor membre

Evoluția față de august este descrisă în comunicarea Comisia Europeană redată de Libertatea: „Cele mai mari rate anuale au fost consemnate în România (6,5%), Lituania (6,1%) și Bulgaria (5,6%). Comparativ cu august 2026, inflația anuală a scăzut într-un singur stat membru, a rămas stabilă în trei țări și a crescut în alte 23”.

Pentru ansamblul UE, valoarea din septembrie 2026 se compară și cu nivelul de 2,6% înregistrat în septembrie 2025.

În zona euro, inflația anuală a ajuns tot la 3,8% în septembrie. Reperele anterioare sunt 3,2% pentru august și 2,2% pentru septembrie 2025.

Contribuțiile pozitive la inflația zonei euro, măsurate în puncte procentuale, adică aportul fiecărei categorii la rata totală, au fost:

Energia: +1,71 puncte procentuale.

Serviciile: +1,52 puncte procentuale.

Bunurile industriale neenergetice: +0,29 puncte procentuale.

Alimentele, alcoolul și tutunul: +0,25 puncte procentuale.

Indicele național arată cele mai mari scumpiri la servicii

Separat de comparația Eurostat, Institutul Național de Statistică (INS) calculează inflația pe baza indicelui național al prețurilor de consum. Această serie indică 6,61% pentru septembrie, după 6,17% în august. Indicatorul național este diferit de cel utilizat în clasamentul european.

Pe categorii, scumpirile din septembrie 2026 față de septembrie 2025 au fost:

Servicii: 11,12%.

Mărfuri nealimentare: 7,06%.

Alimente: 3%.

Comunicatul INS redat de Ziare.com oferă și comparația lunară, evoluția de la începutul anului și media ultimelor 12 luni: „Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2026 comparativ cu luna august 2026 a fost 100,77%. Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 5,4%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 6,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2025 – septembrie 2026) față de precedentele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) a fost 9,2%”.