România intră într-o perioadă economică deosebit de complicată, pe fondul tensiunilor internaționale și al dezechilibrelor interne, avertizează consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru. Acesta subliniază că revizuirea în scădere a prognozelor economice reflectă noile realități generate de conflictul din Orientul Mijlociu, dar și problemele deja existente în economia românească. Și, mai grav, țara noastră este acum vulnerabilă și fără resurse de intervenție.

Ajustarea fiscală era obligatorie

Hai să vedem cum stau lucrurile, de fapt. În opinia lui Ionuț Dumitru, măsurile fiscale adoptate recent erau pur și simplu inevitabile, având în vedere deficitul bugetar uriaș. Nu prea exista altă variantă. „Situația bugetară nu putea fi menținută. Când ai un deficit de 9-10% din PIB, nu poți continua în aceeași formulă. Ai o nevoie de finanțare foarte mare și toată lumea: investitori, agenții de rating, Comisia Europeană, se uită la tine și așteaptă măsuri de corecție. Ajustarea fiscală era obligatorie”, a spus acesta.

Efectele acestor măsuri erau, e drept, previzibile și nu tocmai plăcute. „Ajustarea fiscală duce inevitabil la o creștere economică mai mică și la presiuni inflaționiste, mai ales în condițiile în care au fost majorate taxe precum TVA sau accizele. Nu trebuie să ne mire aceste efecte.”

Jumătate din drum a fost parcurs

Economistul arată că o parte importantă din corecțiile necesare a fost deja realizată, chiar dacă a venit cu un cost. Obiectivul este clar, iar cifrele arată un progres. „Am pornit de la un deficit de 9-10% din PIB și trebuie să ajungem la 3% în 2030-2031. Asta înseamnă o ajustare de 6-7% din PIB. Cu măsurile deja luate, am ajuns la aproximativ 6-6,2% anul acesta, deci cam jumătate din drum a fost parcurs”, a explicat Dumitru.

În acest context, el consideră că, cel puțin pentru moment, nu este nevoie de noi creșteri de taxe.

Dezarmați în fața unei noi crize

Dar care e problema reală, dincolo de cifre? Consilierul premierului atrage atenția că România este complet vulnerabilă în fața unor noi șocuri economice, pentru că pur și simplu nu mai are resursele necesare pentru a interveni. „În astfel de situații era bine să avem spațiu fiscal, adică să nu fim dezarmați, așa cum suntem acum. Nu putem face intervenții de amploare pentru a susține consumatorii, pentru că avem deficite foarte mari”, a explicat Dumitru.

Problema, spune el, vine din anii trecuți, când deciziile politice au ignorat viitorul. „Spațiul fiscal l-am consumat atunci când nu trebuia, în vremurile bune, când economia creștea, iar acum, când ar fi nevoie de un stimul fiscal, nu mai avem resursele.”

O greșeală costisitoare.

Iar contextul internațional complică totul și mai mult. „Sigur că sunt state mai expuse, mai puțin expuse, dar nimeni nu are de câștigat din povestea aceasta.”

Instabilitatea politică ultimul lucru necesar

Pe lângă riscurile externe, Ionuț Dumitru avertizează că instabilitatea politică internă ar putea afecta serios economia. „Într-un moment atât de tensionat în piețele financiare, cu volatilitate foarte mare și cu o neîncredere a investitorilor la nivel global, ultimul lucru de care ai nevoie este instabilitatea politică.”

El subliniază că România depinde în continuare de finanțarea externă, iar încrederea piețelor este vitală. „Chiar dacă deficitul a scăzut, 6% din PIB este încă un nivel ridicat. Ai nevoie de încrederea piețelor să te finanțeze și, mai mult decât atât, să te finanțeze la costuri rezonabile.” Stabilitatea devine, așadar, esențială pentru a evita costuri de finanțare și mai mari. V-ați gândit vreodată cât de mult ne costă, de fapt, certurile politice? „Despre ce încredere poți să vorbești când nu ai stabilitate în politicile economice și există riscul ca măsurile să fie reversate sau să nu-ți respecți angajamentele?”

În final, consilierul premierului spune că nu există un singur scenariu, dar riscurile sunt semnificative și calea de urmat este una singură, anevoioasă. „Sunt multe riscuri pe care le avem la orizont. O situație politică dificilă ar complica foarte mult lucrurile. (…) Ceea ce avem nevoie este să continuăm reducerea deficitului bugetar, pentru că numai așa menținem încrederea piețelor și putem obține finanțare la costuri rezonabile”, a concluzionat Ionuț Dumitru.