O decizie de amploare zguduie din temelii Agenția Națională de Administrare Fiscală. Aproape 76 de sedii fiscale din întreaga țară, reprezentând 47% din totalul național, urmează să fie desființate conform unui plan de eficientizare aprobat recent de conducerea instituției.

Ce presupune planul de restructurare

sediile fiscale comunale vor fi eliminate. În urma acestei schimbări majore, vor rămâne funcționale, în medie, doar două unități fiscale pe fiecare județ. Cum se va traduce asta pentru contribuabilul de rând? Probabil prin mai multe drumuri și o birocrație concentrată în mai puține locații.

Soarta angajaților. Fără concedieri, dar cu relocări

Iar șeful Fiscului, Adrian Nica, dă asigurări că angajații din sediile închise nu trebuie să își facă griji pentru locurile de muncă. Potrivit acestuia, personalul nu va fi concediat sau disponibilizat, ci va fi relocat pentru a întări capacitatea de control în zonele unde evaziunea fiscală este mai mare. O mișcare logică, am putea spune, având în vedere că în ultimii ani numărul angajaților fiscali a scăzut oricum (prin plecări naturale și pensionări).

Când începe totul și de ce acum

Dar când va începe, pe bune, această reorganizare masivă? Adrian Nica a declarat că procesul ar urma să demareze în aproximativ două săptămâni. Întreaga operațiune este estimată să dureze în jur de două luni, timp în care structura Fiscului se va schimba radical. Principalul obiectiv al acestei reforme, conform spuselor șefului ANAF, este reducerea costurilor de colectare.

Cifrele vorbesc de la sine.

V-ați întrebat ce înseamnă asta pentru dumneavoastră, plătitorul de taxe? Eliminarea sediilor comunale înseamnă, la prima vedere, drumuri mai lungi și, posibil, cozi mai mari la cele câteva unități care vor rămâne deschise în fiecare județ. Provocarea reală va fi gestionarea fluxului de contribuabili în punctele de lucru rămase și măsura în care digitalizarea va putea compensa, în mod real, închiderea fizică a ghișeelor.