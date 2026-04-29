Uniunea Europeană a decis să permită statelor membre să acorde mai ușor ajutoare de stat companiilor afectate de creșterea prețurilor la energie. Măsura, valabilă până la 31 decembrie 2026, vine ca răspuns direct la instabilitatea generată de criza din Orientul Mijlociu, care a scumpit combustibilii, îngrășămintele și electricitatea.

Sectoarele vizate și pragurile de compensare

Companiile care activează în domenii considerate strategice sau vulnerabile la șocurile de preț vor putea beneficia de acest sprijin. Pe listă se regăsesc agricultura, pescuitul, transportul terestru (rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare), dar și transportul maritim pe distanțe scurte în interiorul UE. Pentru aceste sectoare, guvernele naționale vor putea compensa până la 70% din costurile suplimentare generate de scumpirea combustibilului și a îngrășămintelor.

Iar pentru mediul de afaceri din România, decizia de la Bruxelles este mai mult decât o simplă notă informativă. Cum vine asta? Guvernul de la București are acum cadrul legal european pentru a interveni cu scheme de ajutor dedicate, fie că vorbim de transportatorii care se confruntă cu prețuri volatile la motorină sau de fermierii afectați de costul îngrășămintelor.

O variantă simplificată pentru sprijin rapid

V-ați întrebat vreodată de ce ajutoarele de stat ajung atât de greu la firmele mici? Bruxelles-ul pare să fi înțeles problema birocrației excesive și propune o soluție. Pe lângă schema principală, a fost introdusă și o variantă simplificată de acordare a ajutorului. În acest caz, beneficiarii nu vor mai fi obligați să prezinte documente detaliate pentru fiecare cost sau consum real. Sprijinul va putea fi calculat pe baza unor criterii generale, precum dimensiunea firmei, tipul activității sau consumul estimat la nivel de sector.

E drept că plafonul este limitat. Fiecare beneficiar va putea primi pe această schemă simplificată până la 50.000 de euro.

Birocrația este redusă mare.

Regim special pentru marii consumatori de energie

Industriile mari consumatoare de energie, eligibile în cadrul schemelor temporare de reducere a prețului energiei electrice, primesc și ele o veste bună. Pentru acestea, ajutorul va putea fi majorat de la 50% până la 70% din costul energiei electrice aferent consumului eligibil. Informațiile, publicate recent de Observatornews, indică o flexibilitate sporită acordată statelor membre în protejarea industriei grele.

Dar flexibilitatea are și limite clare. Sprijinul poate acoperi până la 50% din consumul total al beneficiarului, însă, un detaliu important este că acordarea acestui ajutor nu este condiționată de eforturi suplimentare de decarbonizare din partea companiei. Până la urmă, obiectivul principal este supraviețuirea economică pe termen scurt.

Acest cadru temporar este programat să expire la 31 decembrie 2026. Companiile și guvernele naționale au, așadar, o fereastră de oportunitate limitată pentru a utiliza aceste instrumente de sprijin în fața volatilității piețelor energetice.