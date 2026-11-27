Înscrierile la cursurile gratuite Start-Up Nation au fost prelungite până miercuri, 30 decembrie 2026, la ora 20:00, potrivit termenului comunicat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Mai pot depune cereri tinerii pentru ale căror categorii au rămas locuri, nu toate persoanele care vor să deschidă o firmă.

Locurile sunt disponibile pentru tineri cu vârsta de cel puțin 18 ani, dar sub 30 de ani la momentul înscrierii, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate. Tinerii romi de aceeași vârstă mai găsesc locuri și în București-Ilfov. În celelalte categorii afișate de platformă nu mai erau locuri la 27 noiembrie 2026.

Înscrierea este pentru curs, nu pentru bani. După absolvire, participantul poate înființa o firmă și poate cere finanțare într-o etapă separată; certificatul nu îi garantează aprobarea cererii.

Cine mai găsește loc la cursuri

Platforma Ministerului Economiei afișa la 27 noiembrie 2026 următoarele locuri disponibile:

Tineri din regiunile mai puțin dezvoltate, în categoria generală: 6.150 de locuri.

Tineri romi din regiunile mai puțin dezvoltate: 2.640 de locuri.

Tineri romi din București-Ilfov: 207 locuri.

Tineri din București-Ilfov, în categoria generală: 0 locuri.

Persoane de 30 de ani și peste din regiunile mai puțin dezvoltate: 0 locuri.

Cele trei categorii încă deschise însumau 8.997 de locuri la acea dată. Numărul se poate schimba pe măsură ce sunt trimise cereri, astfel că termenul de 30 decembrie nu rezervă un loc până în ultima zi.

Cum se trimite cererea de înscriere

Înscrierea se face pe platforma minimis.imm.gov.ro. În ghidul de înscriere al platformei, formularul apare în secțiunea „Start Up Nation 2024”, chiar dacă termenul anunțat pentru aceste înscrieri este în 2026.

Solicitantul se autentifică și deschide „Formular înscriere cursanți”.

Completează datele personale, domiciliul, vârsta și categoria în care se încadrează. Încarcă actul de identitate scanat; cine se înscrie în categoria destinată tinerilor romi încarcă și declarația de apartenență la minoritatea romă.

Alege și rezervă cursul disponibil, cu participare fizică sau online.

Descarcă cererea completată, o verifică și o semnează cu o semnătură electronică calificată, aceeași folosită la identificarea pe platformă.

Încarcă cererea semnată, bifează acordul pentru prelucrarea datelor personale și apasă butonul de trimitere a cererii.

Completarea formularului nu este ultimul pas: cererea semnată trebuie încărcată și trimisă până la 30 decembrie 2026, ora 20:00, potrivit termenului anunțat de minister.

Cât poate primi firma după curs

Cursul de pregătire pentru deschiderea unei afaceri are cel puțin 40 de ore. Pentru a cere ulterior finanțarea, absolventul certificat trebuie să înființeze firma și să fie reprezentantul ei legal, administrator și acționar unic sau majoritar, potrivit regulilor programului.

Ajutorul poate ajunge la 250.000 de lei pentru o firmă, dar nu poate acoperi mai mult de 90% din cheltuielile acceptate în program. Firma trebuie să plătească din banii proprii cel puțin 10%. De exemplu, pentru cheltuieli acceptate de 100.000 de lei, finanțarea poate acoperi cel mult 90.000 de lei, iar contribuția firmei este de cel puțin 10.000 de lei, dacă cererea este aprobată.

Firma care primește ajutorul trebuie să își păstreze activitatea timp de trei ani de la plata integrală a banilor. Locurile de muncă promise prin proiect trebuie ocupate cel puțin 24 de luni după încheierea perioadei de implementare. Cererea de finanțare urmează după absolvirea cursului și înființarea firmei.