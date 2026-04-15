Ministerul Finanțelor a dat undă verde proiectului de hotărâre de Guvern privind acordarea biletelor de tratament balnear pentru anul 2026. Bugetul alocat se ridică la 410 milioane de lei (410.000 mii lei), fonduri din care vor fi asigurate până la 50.896 de bilete pentru pensionari și asigurați.

Buget de 410 milioane lei pentru aproape 51.000 de bilete

Proiectul, inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prevede acordarea unui număr maxim de 50.896 de bilete de tratament. Acestea vor fi distribuite în cel mult 16 serii pe parcursul anului. O prevedere importantă este posibilitatea ca până la 15% din totalul biletelor să fie acordate gratuit anumitor categorii de beneficiari.

cifrele sunt clare.

Fondurile necesare, în valoare de 410 milioane de lei, au fost avizate după ce proiectul a trecut prin etapele de analiză tehnico-economică și bugetară. Dar cine va beneficia, mai exact, de aceste bilete?

Cine beneficiază și cum funcționează sistemul

Măsura se adresează, ca și în anii precedenți, pensionarilor și persoanelor asigurate în sistemul public de pensii. Distribuirea biletelor se va face prin sistemul administrat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în unitățile de tratament pe care instituția le are în proprietate. Iar dacă va fi nevoie, numărul locurilor poate fi suplimentat prin încheierea unor contracte subsecvente cu alte unități de profil, totul în limita bugetului aprobat.

Până la urmă, scopul este dublu: îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor, dar și susținerea directă a sectorului balnear din România.

Nazare: O investiție în sănătatea oamenilor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că instituția pe care o conduce susține măsurile cu impact direct asupra populației. Acesta a descris programul nu doar ca pe un ajutor, ci ca pe o investiție pe termen lung. „Tratamentul balnear nu este doar o formă de sprijin social, ci o investiție în sănătatea oamenilor și în capacitatea lor de a rămâne activi. În același timp, contribuim la susținerea unui sector economic important pentru România”, a declarat ministrul.

Un aviz condiționat de documentație

Proiectul a fost transmis de Ministerul Muncii spre analiză încă din 31 martie. E drept că avizarea a durat câteva săptămâni. Reprezentanții Ministerului Finanțelor au precizat că procedura a respectat toți pașii legali și că ritmul acesteia depinde, nu de puține ori, de calitatea și completitudinea documentației transmise de inițiator.

În acest caz, avizul a fost acordat doar după ce au fost primite toate completările necesare (ultima solicitare fiind formulată la începutul lunii aprilie 2026). Acum, proiectul urmează să intre în circuitul decizional guvernamental pentru a fi adoptat definitiv.