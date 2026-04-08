România se pregătește de o infuzie masivă de capacitate energetică. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că, până la finalul acestui an, în sistem vor intra 2.000 MW din surse solare, 350 MW din eolian și alți 2.200 MW pe gaz. Planurile sunt ambițioase și vizează atât producția, cât și o componentă esențială neglijată până acum: stocarea.

Planul pe termen scurt și mediu

Într-o conferință de presă susținută alături de premierul Ilie Bolojan, ministrul a detaliat calendarul investițiilor. Cifrele sunt clare. „Din punct de vedere al investiţiilor pe care le preconizăm să fie terminate şi să injecteze energie în reţea, până la finalul anului 2027, adică în doi ani, vom intra cu aproximativ 5.800 de megawaţi dintre care 3.600 regenerabile, diferenţa gas-to-power”, a declarat Bogdan Ivan.

Dar până atunci, ce se întâmplă concret anul acesta? Pe lângă capacitățile solară și eoliană, cei 2.200 MW pe gaz includ centralele de la Arad și Constanța. Iar planul continuă. „Din punct de vedere al structurii acestor investiţii care sunt derulate acum de către Ministerul Energiei prin PNRR şi prin Fondul pentru modernizare, până la finalul acestui an vom avea în total putere instalată nouă de circa 2.000 de megawaţi pe solar, 350 de megawaţi pe eolian, 2.200 megawaţi pe gaz, cele două centrale de la Arad şi Constanţa, plus Iernutul, care are ca termen de finalizare anul 2026, precum şi centrala de la Mintia, care este într-o fază avansată de implementare, care este o investiţie privată extrem de importantă”, a adăugat ministrul.

Marea problemă a prețului negativ

V-ați gândit vreodată cum poate ajunge prețul energiei să fie negativ? E drept că sună contraintuitiv, dar exact asta se întâmplă în piață. Producția masivă din fotovoltaice, mai ales la orele prânzului, a creat un paradox.

„Principala problemă pe care o avem în momentul de faţă este acest preţ extrem de ridicat. Avem situaţia în care s-a investit masiv în producţie fotovoltaică şi astfel am ajuns ca, în timpul zilei, când avem soare şi în România, şi în Bulgaria, şi în Ungaria, să ajungem la un preţ negativ, să ajungem la un preţ de un leu, 5 lei, 10 lei per megawatt”, a explicat Ivan.

Numai că această supraproducție diurnă este urmată de vârfuri de consum seara, când prețurile explodează. Tocmai de aceea, strategia se schimbă radical.

Stocarea devine prioritate zero

Soluția este stocarea. „În momentul de faţă toate investiţiile prioritare pe care le gestionăm la nivelul Ministerului Energiei sunt orientate înspre stocare, iar până la finalul acestui an vom avea instalat 1.500 de megawaţi stocare din PNRR şi din Fondul pentru modernizare”, a confirmat oficialul.

Pentru a accelera acest proces, au fost deja pregătite două sesiuni de finanțare în valoare totală de 300 de milioane de euro. Banii sunt destinați exclusiv pentru parcuri de stocare de tip stand-alone (independente de unitățile de producție), menite să ofere flexibilitate Sistemului Energetic Național.

Echilibrarea sistemului energetic

Cum vine asta, mai exact? Logica este simplă: înmagazinezi energia ieftină sau chiar gratuită din timpul zilei și o injectezi în rețea seara, când cererea este maximă și prețurile sunt mari. Pe bune, pare o soluție logică.

Impactul ar putea fi uriaș, mai ales pe piața de echilibrare, o componentă extrem de costisitoare a facturii finale.

„Dacă, de exemplu, în timpul zilei când avem o supraproducţie reuşim să înmagazinăm acea energie, vom putea folosi seara când avem vârf de consum, automat vom fi în situaţia în care vom putea să temperăm aceste creşteri de preţuri, vom putea să temperăm piaţa de echilibrare care astăzi, pentru doar 18% din cantitatea de energie care se consumă la nivel naţional, costul ei depăşeşte 40% din costul total al energiei care se consumă astăzi în România”, a conchis Ivan.