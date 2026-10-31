Valoarea de piață a Alphabet, compania care deține Google, a scăzut cu aproximativ 517 miliarde de dolari între închiderile bursiere din 28 și 29 octombrie 2026, potrivit seriei de date FinanceCharts. Pentru cei care dețin acțiuni Alphabet, aceasta înseamnă că investiția lor valora mai puțin la bursă, nu că firma a plătit 517 miliarde de dolari din conturi.

Alphabet valora aproximativ 3.973 de miliarde de dolari la închiderea din 28 octombrie și 3.456 de miliarde de dolari la închiderea din 29 octombrie. Acțiunile au continuat să scadă și vineri, 30 octombrie.

Cât au pierdut din valoare acțiunile Alphabet

Alphabet are două clase de acțiuni urmărite aici: GOOGL și GOOG. Pe bursa Nasdaq, ambele au închis ziua de 29 octombrie cu peste 12% sub prețul din ziua precedentă. Cotațiile istorice arată următoarele prețuri și schimbări de la o zi la alta:

Acțiune 28 octombrie 2026, dolari/acțiune 29 octombrie 2026, dolari/acțiune Schimbare pe 29 octombrie 30 octombrie 2026, dolari/acțiune Schimbare pe 30 octombrie GOOGL, clasa A 324,89 283,82 −12,64% 279,84 −1,40% GOOG, clasa C 321,89 282,32 −12,29% 278,22 −1,45%

O acțiune GOOGL valora cu 41,07 dolari mai puțin la închiderea din 29 octombrie decât la cea din 28 octombrie. Pentru un investitor care avea zece astfel de acțiuni, diferența era de 410,70 dolari, fără a lua în calcul comisioanele sau schimbul valutar. Numărul acțiunilor deținute nu s-a schimbat; prețul la care puteau fi vândute, da.

Veniturile din reclame au crescut, dar au rămas sub așteptări

Alphabet a publicat pe 28 octombrie rezultatele pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie 2026. Veniturile totale au ajuns la 127,6 miliarde de dolari, cu 25% peste cele din aceeași perioadă a anului trecut, dar sub estimarea analiștilor de 128,2 miliarde de dolari.

Raportul companiei arată că veniturile din publicitate și cele din căutarea Google au crescut față de trimestrul comparabil. Sumele sunt în miliarde de dolari:

Activitate Trimestrul III 2025, miliarde dolari Trimestrul III 2026, miliarde dolari Publicitate Google, total 74,182 82,012 Căutare Google și alte servicii 56,567 63,350

Creșterea nu a fost suficientă pentru a atinge estimarea analiștilor privind publicitatea, de 83,4 miliarde de dolari. Diferența față de cele 82 de miliarde raportate, rotunjită, este de circa 1,4 miliarde de dolari. Așadar, veniturile din reclame nu au scăzut față de anul trecut, dar au ieșit sub cât aștepta piața.

Google nu a pus scăderea acțiunilor doar pe seama căutării cu AI

Philipp Schindler, directorul comercial al Google, a legat încetinirea creșterii veniturilor din reclamele afișate la căutări de folosirea mai intensă a AI Mode, funcția care răspunde în formă de conversație. Reclamele din acest format aduceau încă venituri mai mici decât cele din căutarea obișnuită.

Declarația privește veniturile din publicitate, nu stabilește cât din scăderea acțiunilor a fost provocat de AI Mode. Rezultatele sub estimări și cheltuielile pentru inteligență artificială s-au aflat, de asemenea, între preocupările investitorilor; cheltuielile Alphabet pentru clădiri și echipamente au depășit 51 de miliarde de dolari în trimestru.

Google a anunțat că va introduce reclame în AI Mode și pe piețele internaționale.