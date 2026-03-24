Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că pensiile vor fi virate înainte de sărbătorile pascale, însă a tras un semnal de alarmă privind ajutoarele one-off. Acestea ar putea întârzia din cauza unei acțiuni politice. Alianța pentru Unirea Românilor a atacat legea bugetului la Curtea Constituțională, o mișcare ce pune în pericol calendarul plăților stabilite de Guvern.

Ajutoarele, blocate de o contestație la CCR

Iar timpul nu este de partea nimănui. Întrebat marți, pe holurile Parlamentului, dacă mai există suficient timp pentru virarea ajutoarelor înainte de Paște, ministrul a explicat că situația este direct legată de demersul AUR. Fiecare zi de blocaj contează enorm în acest moment.

„O să avem o discuție și astăzi la Guvern. Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie. Dar da, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar. Chiar nu înțeleg, această decizie AUR înseamnă că se poate întârzia cu banii”, a precizat ministrul Florin Manole.

O situație complicată.

Până la urmă, ce vină au pensionarii în acest joc politic? Mulți se bazează pe acești bani pentru a-și acoperi cheltuielile de sărbători, iar acum sunt prinși la mijloc într-o dispută care nu îi privește direct.

Pensiile vin la timp, asigură ministrul

Dincolo de aceste ajutoare speciale, plata pensiilor curente pare să fie sigură. Numai că social-democratul a ținut să facă o distincție clară între cele două tipuri de plăți pentru a elimina orice confuzie în rândul beneficiarilor.

Acesta a oferit asigurări ferme că virarea drepturilor lunare nu va avea de suferit. „Nu va fi nicio problemă, apropo de a ajunge banii la pensionari înainte de Paște”, a subliniat Manole. Așadar, pensionarii își vor primi drepturile lunare (cele care nu depind de bugetul proaspăt contestat) fără probleme.

Miza politică din spatele blocajului

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor și-au motivat gestul de a contesta legea bugetului de stat pentru anul 2026 susținând că proiectul este „profund viciat”. Mai mult, aceștia acuză că legea ar fi construită împotriva cetățenilor, favorizând în schimb interesele Guvernului Bolojan.

E drept că fiecare partid are propria agendă, dar aici vorbim de banii unor oameni care îi așteaptă cu nerăbdare. Curtea Constituțională va analiza sesizarea depusă de AUR pe data de 26 martie.