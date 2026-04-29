Preşedintele Nicuşor Dan se află astăzi în Croaţia, unde participă la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări (I3M). Evenimentul este considerat o platformă esențială pentru atragerea de investiții strategice, cu un accent deosebit pe sectorul energetic regional, un domeniu important pentru securitatea economică a României.

Panel de lideri și instituții financiare globale

Șeful statului va lua parte la Panelul Liderilor din cadrul forumului, o sesiune specială care reunește decidenți politici și reprezentanți de marcă ai mediului de afaceri. Discuțiile se anunță a fi de substanță. Iar prezența este una de nivel înalt, incluzând delegați din Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud și Canada.

Pe lista participanților se regăsesc nume grele din sectorul financiar internațional. Vorbim despre instituții precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Interamericană de Dezvoltare, U.S. International Development Finance Corporation, dar și giganți asiatici ca Japan Bank for International Cooperation și Japan External Trade Organization. Prezența acestora semnalează un interes concret pentru proiecte de anvergură în regiune.

Interes major din partea mediului de afaceri românesc

Evenimentul din Croația a atras peste 1.200 de participanți din 45 de state. Aceștia reprezintă 174 de entități oficiale și, mai important pentru dinamica economică, peste 700 de companii și instituții financiare. Care este, până la urmă, miza reală pentru companiile românești prezente acolo?

Potrivit informațiilor comunicate de Administrația Prezidențială și analizate într-un material publicat de Digi24, participarea numeroasă a firmelor din România demonstrează un apetit crescut al mediului privat autohton pentru proiecte regionale și transfrontaliere. E drept că astfel de oportunități de networking la nivel înalt sunt esențiale pentru a accesa capital și parteneriate strategice.

Ce este Inițiativa celor Trei Mări

Pentru a înțelege contextul, trebuie să privim structura acestei platforme. Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale UE situate între mările Adriatică, Baltică şi Neagră (Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia). Anul trecut, în 2023, în urma Summitului desfășurat chiar la București, Grecia a devenit cel de-al 13-lea stat membru.

Dar care sunt obiectivele concrete? Inițiativa vizează accelerarea convergenței economice și reducerea decalajului de dezvoltare față de vestul Europei. Acest lucru se dorește a fi realizat prin creșterea interconectivității în trei domenii cheie: energie, transporturi și digital. Pentru România, proiecte concrete de infrastructură energetică sau de transport înseamnă nu doar o mai bună integrare europeană, ci și costuri mai mici pentru companii și o mai mare reziliență economică în fața șocurilor externe.

Principiile fundamentale ale I3M sunt, așadar, promovarea dezvoltării economice, consolidarea coeziunii la nivelul Uniunii Europene și, nu în ultimul rând, întărirea legăturilor transatlantice, un pilon de stabilitate pentru întreaga regiune.