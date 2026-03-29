Guvernul decide mâine cum va interveni pentru a tempera scumpirile accelerate la carburanți, într-un moment de criză majoră pe piața petrolului. Experții avertizează că, în lipsa unor măsuri fiscale rapide, motorina ar putea atinge un prag șocant de 14 lei pe litru. Iar efectele se vor propaga în lanț în toată economia, lovind direct în prețul alimentelor de bază.

Scenarii de coșmar pentru șoferi

Situația la pompă este explozivă. Asociația Energia Inteligentă a conturat trei scenarii posibile, iar veștile nu sunt deloc bune. În varianta optimistă, motorina rămâne peste 9 lei/litru. Scenariul mediu, considerat și cel mai probabil, indică un preț de 11 lei/litru, cu o stabilizare ulterioară peste 10 lei/litru. Dar scenariul pesimist este cel care dă fiori: motorina poate depăși pragul de 14 lei/litru, pentru ca mai apoi să coboare în jurul valorii de 12 lei/litru.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat că ne îndreptăm spre varianta de mijloc. „În momentul de față, din analizele noastre, probabilitatea cea mai mare este de a merge către zona scenariului mediu, cel care practic presupune o creștere în continuare, cu un maxim care ar putea să fie atins în trei luni de zile la 12 lei pe litru”, a declarat acesta.

Nici măcar o detensionare a situației internaționale nu ar aduce o ieftinire rapidă. Până la urmă, piața are nevoie de timp pentru a-și reveni. „Există un termen de șase luni și merge până la câțiva ani de reluare și de refacere integral, ceea ce face ca prețul să rămână în continuare unul ridicat […] la sfârșitul anului am putea să avem un 10 lei, 10,5 lei pe litru”, a mai spus Chisăliță.

Rezervele au absorbit șocul inițial

E drept că piața a reușit să absoarbă relativ bine șocul inițial, iar asta se datorează în mare parte utilizării rezervelor strategice și comerciale. Acestea au acționat ca un tampon. „Creșterea, chiar dacă a existat, a fost cu foarte multe corecții […] rezervele comerciale, cât și rezervele strategice […] au absorbit șocul care a fost legat de lipsa trecerii vaselor prin strâmtoarea Ormuz”, a explicat expertul.

Numai că acest tampon are o durată limitată.

Dacă blocajele persistă, lucrurile se vor complica serios. „Dacă peste trei luni […] vom avea în continuare strâmtoarea blocată, atunci […] vom discuta de o discrepanță reală între cerere și ofertă”, a avertizat Chisăliță, adăugând că în scenarii extreme, prețul petrolului ar putea exploda până la 200 de dolari pe baril.

Soluția Guvernului și costurile ei

Pe masa Executivului se află soluția accizării dinamice. taxa pe combustibil (adică acciza) nu va mai fi fixă, ci va varia în funcție de prețul petrolului. Când barilul se scumpește, statul reduce acciza pentru a limita impactul la pompă. Sună bine în teorie, dar v-ați întrebat cine plătește pentru asta?

Costurile sunt uriașe pentru bugetul de stat. „Dacă se duce acciza cu 0,10 RON […] impactul […] este undeva la aproape 1 miliard de lei […] 20 de bani înseamnă aproape 2 miliarde de lei”, a detaliat Chisăliță. Acesta a avertizat că astfel de reduceri pot crea probleme serioase la încasări. „Pot să apară probleme legate de plata anumitor pensii sau salarii”, a adăugat el.

Soluția propusă de expert este una temporară. „Cred că foarte important ar fi o reducere a accizei […] pe termen de trei luni de zile, în funcție de dinamica ce va urma”, a precizat acesta, menționând și alte posibile măsuri, precum eliminarea TVA aplicat accizei.

Pâinea se scumpește cu până la 38%

Scumpirea carburanților nu rămâne la pompă. Se transmite rapid în prețul tuturor produselor, iar cel mai vizibil va fi la alimentele de bază. La pâine, de exemplu, costurile cu energia și combustibilul au o pondere uriașă. „27% reprezintă costurile cu energie electrică, gaze și motorină […] 30% a crescut motorina în acest an”, a explicat Chisăliță.

În acest context, prognoza pentru prețul pâinii este sumbră. „În șase luni, costul pâinii poate să varieze între 15% și […] până undeva la 38%”, a spus acesta.

Expertul avertizează că situația actuală este mult mai gravă decât crizele energetice din trecut. „Din punctul meu de vedere e de departe cea mai complicată situație […] mai complicate decât criza din ’73 […] și cu siguranță mai complicată decât cea din 2022”, a declarat Chisăliță. Diferența fundamentală este dezechilibrul uriaș dintre cerere și ofertă. „În momentul de față avem un deficit de cel puțin 7% între cerere și ofertă […] tindem către 13%, adică dublu față de cea din ’73”, a conchis expertul.