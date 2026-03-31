O nouă politică europeană privind captarea dioxidului de carbon lovește puternic în producătorii de gaze din România, impunând țării noastre obligații de stocare de 25% la nivelul UE, în condițiile în care emisiile locale reprezintă doar 3% din totalul continental. Declarațiile dure vin din partea unor jucători cheie din industrie, dar și de la foști oficiali guvernamentali, care acuză un tratament discriminatoriu.

Un atac direct la adresa României

Afirmația tranșantă îi aparține lui Marc Beacom, CEO-ul Black Sea Oil & Gas (BSOG), care nu s-a ferit să numească lucrurilor pe nume în cadrul conferinței Economist Romania Government Roundtable 2026, organizată la București. Potrivit acestuia, „Politica europeană de captare a CO2 este un atac îndreptat împotriva României”. El susține că legislația penalizează producătorii autohtoni, în timp ce restul Europei continuă să cumpere gaz natural lichefiat din țări precum Qatar sau SUA, care au o amprentă de carbon superioară. Iar logica din spatele deciziei europene este greu de înțeles, după cum subliniază Beacom: „UE decide să-i pedepsească pe români, ca să cumpere gaze din Qatar, Nigeria sau chiar de la Putin, din nou”.

Cifrele dezechilibrului: 25% obligație pentru 3% emisii

Viziunea este împărtășită și de Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei și actual consilier onorific al premierului. Prezent la aceeași conferință, Burduja a pus pe masă cifrele care arată disproporția uriașă dintre efortul cerut României și contribuția sa reală la poluare. Cum vine asta, mai exact? E drept că lucrurile sunt simple. „Nu este drept să impui României 25% din obligaţia de stocare de CO2 la nivelul UE, în condiţiile în care este responsabilă doar pentru 3% din emisiile de carbon la nivel continental”, a declarat Burduja. țara noastră este forțată să suporte un sfert din efortul de stocare al întregii Uniuni, deși ponderea emisiilor sale este de peste opt ori mai mică.

Cine plătește oala spartă? Giganții energetici locali

Dar cine sunt, până la urmă, principalii afectați de această legislație? Regulamentul UE, denumit Net-Zero Industry Act (NZIA), lovește direct în cei mai mari producători de hidrocarburi din țară. Actul normativ a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la jumătatea lui 2024 (lista companiilor vizate fiind publicată de Comisie în 2025). Astfel, OMV Petrom, cea mai mare companie de profil din regiune, are alocată o cotă de stocare CO2 de 5,88 milioane tone pe an. Imediat în urma sa vine Romgaz, cu o obligație de 4,12 milioane tone pe an. Nici Black Sea Oil&Gas, care operează cea mai nouă facilitate de producție offshore, nu scapă, având o obligație de stocare de 250 de mii de tone anual. Practic, OMV Petrom și Romgaz se regăsesc pe locurile 2, respectiv 3 în topul companiilor europene cu cele mai mari obligații de captare a carbonului.

Sunt cifre uriașe.

Producătorii români contraatacă la Curtea de Justiție a UE

Numai că producătorii români nu stau cu mâinile în sân. Anul trecut, toți cei trei mari jucători vizați – OMV Petrom, Romgaz și Black Sea Oil&Gas (BSOG) – au acționat Comisia Europeană în judecată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Miza este una singură: anularea completă a Regulamentului UE Net-Zero Industry Act, pe care îl consideră abuziv și discriminatoriu.