Pâinea și produsele de panificație s-ar putea scumpi cu până la 10% chiar până la finalul acestei luni. Principalii vinovați sunt prețurile tot mai mari la carburanți și lipsa unor măsuri concrete de sprijin pentru industria alimentară, avertizează președintele Rompan, Aurel Popescu.

Producătorii, lăsați de izbeliște

Aurel Popescu acuză direct Guvernul pentru situația creată. Și susține că producătorii sunt forțați să transfere costurile direct în buzunarul consumatorului, neavând altă soluție. „Se pare că da, pentru că, din păcate, Guvernul nu s-a gândit la industria alimentară și este foarte grav ceea ce se întâmplă. Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetățeanului. Avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preț de cost și nu putem susține această situație mult timp”, a explicat Popescu.

O scumpire cu o singură cifră… deocamdată

Majorarea ar urma să fie, la prima vedere, una moderată. Numai ca lucrurile se pot schimba dramatic, în funcție de evoluția prețurilor la pompă, care ar putea arunca în aer toate calculele. „În momentul de față cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează că motorina va ajunge la 12 – 15 lei litrul, se schimbă datele problemei”, a spus reprezentantul industriei de morărit și panificație. Popescu a estimat că decizia privind scumpirea ar putea fi luată în perioada imediat următoare, cel mai probabil până la sfârșitul lunii.

Costurile cu energia, o povară tot mai grea

V-ați întrebat vreodată cât din prețul unei pâini înseamnă, de fapt, factura la curent? Ei bine, cheltuielile cu energia reprezintă între 15% și 20% din costurile totale de producție, o pondere care face aproape imposibilă menținerea prețurilor actuale.

Pe bune, presiunea este uriașă.

Iar producătorii nu mai pot aștepta. „Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut și foarte curând o să trebuiască să ieșim să facem ce trebuie”, a subliniat liderul Rompan.

Ce soluții propune Rompan

Pentru a limita impactul asupra buzunarelor românilor, Rompan a transmis deja Guvernului o listă de propuneri concrete (măsuri care, spun ei, ar putea stabiliza prețurile). Soluțiile sunt clare și directe. „Este foarte simplu. Am propus Guvernului reducerea accizei și a TVA pentru combustibil, acces la energie la preț de producător și acordarea unor scheme de sprijin pentru industria alimentară”, a explicat Aurel Popescu.

Potrivit acestuia, astfel de măsuri ar putea ajuta la menținerea prețurilor la alimente, evitând astfel scumpiri și mai accentuate în perioada următoare.