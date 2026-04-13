Numărul total al pensionarilor din România a fost de 4.684.474 de persoane în luna martie 2026, înregistrând o scădere cu 3.618 persoane față de luna precedentă. În același timp, pensia medie la nivel național s-a situat la 2.782 de lei, valoarea totală a drepturilor plătite depășind 13 miliarde de lei.

Cea mai mare categorie de pensionari

Grosul sistemului public de pensii este format, cum era de așteptat, de persoanele ieșite la pensie pentru limită de vârstă. Vorbim despre un total de 3.782.225 de persoane, dintre care majoritatea, mai exact 2.158.318, sunt femei. Pentru acest segment, pensia medie a fost de 3.113 lei în martie 2026.

Dar, dincolo de aceste cifre, realitatea este mult mai nuanțată. Cum vine asta? Păi, hai să vedem ce se întâmplă în alte categorii.

Discrepanțe uriașe între agricultură și restul sistemului

O prăpastie imensă separă pensiile obișnuite de cele din sectorul agricol. Din totalul pensionarilor, 522.613 provin din agricultură, unde pensia medie este de-a dreptul șocantă: doar 716 lei. V-ați gândit vreodată cum supraviețuiește cineva cu o asemenea sumă lunară?

Iar datele arată că pensia anticipată a fost încasată de 63.236 de persoane, cu o valoare medie de 2.508 lei.

Pensii de invaliditate și de urmaș

Cifrele oficiale arată că 392.458 de persoane au beneficiat de pensie de invaliditate, media fiind de 1.086 lei. Lucrurile stau și mai prost pentru cei încadrați în gradul I de invaliditate (un total de 45.936 de persoane), care au primit o pensie medie de numai 949 lei.

În același timp, pensia de urmaș a fost acordată pentru 446.463 de beneficiari. Valoarea medie în acest caz a fost de 1.508 lei.

Ajutorul social, o raritate

Un detaliu care sare în ochi este numărul extrem de mic de persoane care au primit ajutor social.

E drept că nu te-ai aștepta la o cifră mare, dar e vorba de doar 92 de persoane la nivel național.

Acestea au primit, în medie, 540 de lei. O sumă infimă pentru un număr de beneficiari aproape inexistent la scara unei țări întregi.