Un produs european de economisire pentru pensie poate fi deschis în România de persoanele de cel puțin 18 ani, cu o contribuție minimă de 50 de lei, aproximativ 10 euro. Furnizorul este Finax, firmă din Slovacia supravegheată de Banca Națională a Slovaciei, potrivit documentului său pentru subcontul românesc, datat 18 noiembrie 2026.

Cei 50 de lei nu sunt o plată lunară obligatorie: contribuțiile pot fi oprite și reluate. Banii deja puși deoparte rămân investiți, pot pierde din valoare și, în mod obișnuit, nu pot fi retrași din acest produs înainte de 60 de ani.

Cine poate deschide contul și cum se fac plățile

Produsul se numește PEPP și este o formă de pensie personală, separată de pensia publică. Persoana interesată poate începe înscrierea online; contractul devine efectiv după verificarea identității și alimentarea contului. Finax permite suspendarea contribuțiilor în orice moment, fără ca aceasta să însemne retragerea economiilor strânse.

Regulile europene pentru PEPP se aplică din 2022. În România, Legea nr. 65/2023 permite stabilirea în contract a contribuției minime și a frecvenței plăților. Suma de 50 de lei și condițiile de încasare de mai jos sunt cele ale produsului Finax, nu condiții identice pentru orice furnizor european.

Cât costă și ce risc au banii investiți

Finax indică un cost total de 0,90% pe an pentru varianta de bază și de 0,92% pe an pentru strategia alternativă. Costul se raportează la banii administrați, nu este o taxă fixă de 0,90 lei la fiecare plată de 100 de lei. Furnizorul spune că nu percepe comision la intrarea sau ieșirea din produs.

Varianta de bază este încadrată la nivelul de risc 4 din 4 și nu garantează suma depusă. Banii sunt investiți prin fonduri tranzacționate la bursă, care dețin mai multe investiții; valoarea lor poate urca sau coborî. Finax prevede reducerea treptată a riscului începând cu zece ani înainte de pensionare, dar aceasta nu înlătură posibilitatea unei pierderi.

Când se pot încasa banii și cât costă mutarea lor

În contractul Finax pentru subcontul românesc, titularul poate cere banii de la 60 de ani. Încasarea mai devreme este prevăzută pentru pensia de invaliditate sau pentru cazul în care vârsta de pensionare a profesiei sale este sub 60 de ani. În afara acestor situații, contractul nu permite retragerea anticipată a economiilor.

La încasare, Finax oferă plata întregii sume odată, plăți în mai multe tranșe sau o combinație a lor. Nu oferă o plată garantată lună de lună până la deces. După cel puțin cinci ani, schimbarea furnizorului este gratuită dacă se transferă numerar; transferul investițiilor deținute costă 0,5%.

Cum se aplică reducerea de impozit pentru salariați

Finax arată că un salariat poate scădea contribuțiile plătite de el din suma la care se calculează impozitul pe salariu, în limita echivalentului în lei a 400 de euro pe an. Facilitatea se aplică la locul de muncă declarat ca principal, pe baza documentelor care dovedesc plata, prezentate angajatorului. Nu înseamnă că statul virează 400 de euro în cont și nu scade automat contribuțiile pentru pensia publică sau sănătate.

PEPP nu este același lucru cu noile conturi de economii și investiții prevăzute de Legea nr. 202/2026, al căror regim începe la 1 ianuarie 2027. Înainte de încheierea unui contract PEPP, persoana interesată poate verifica furnizorul și țările în care oferă produsul în registrul european al produselor PEPP, precum și costurile și condițiile de încasare din documentul produsului ales.