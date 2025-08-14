Prețurile carburanților. Surprize în topul celor mai ieftine stații din România

Autor Bianca Maria 3 minute citire
Prețurile carburanților. Surprize în topul celor mai ieftine stații din România. Pe 14 august 2025, tarifele pentru carburanți în stațiile de alimentare din România s-au menținut aproape neschimbate față de ziua precedentă. Datele centralizate de platformele de monitorizare arată că, în cazul benzinei, motorinei și GPL-ului, nu s-au înregistrat fluctuații majore în ofertele marilor distribuitori.

Prețurile carburanților. În ceea ce privește benzina standard 95, diferențele de preț între orașe sunt minime. Cea mai mică valoare a fost observată la stația SOCAR din Onești, unde litrul costă 7,27 lei.
În rețeaua Petrom, tarifele variază, în general, între 7,29 și 7,32 lei/litru. În Onești, prețul este 7,29 lei/l, iar în București, Ploiești, Titu și Sânnicolau Mare ajunge la 7,31 lei/l.
În alte localități, precum Reșița, Târgoviște, Băicoi, Chitila și zona Jiului din București, prețul urcă la 7,32 lei/l.

Motorina premium – liderul prețului minim este Constanța

Prețurile carburanților. Cele mai recente date arată că, la nivel național, cel mai redus preț pentru motorina premium („Motorina Extra”) a fost înregistrat în Constanța. Mai multe stații OMV din oraș afișau un tarif de 7,69 lei/litru, considerat cel mai mic din țară.

Prețuri apropiate s-au găsit și în București, Ploiești, Târgoviște, Giurgiu și Nădlac, unde tariful era de 7,71 lei/l.

Lista stațiilor OMV cu cele mai bune oferte la motorina premium:

  • Constanța: patru stații OMV – 7,69 lei/l

  • București: patru stații OMV – 7,71 lei/l

  • Ploiești, Târgoviște, Giurgiu, Nădlac: câte o stație OMV – 7,71 lei/l

GPL Auto – Vrancea, pe primul loc la prețuri mici

Cel mai avantajos preț pentru GPL Auto a fost de 3,56 lei/litru, practicat de stația PETROM 1 din Focșani, județul Vrancea.
Pe locul secund se situează mai multe benzinării PETROM și SOCAR, cu 3,59 lei/litru, în orașe precum Buzău (Nord și Sud), Constanța, Slobozia și tot Focșani, indicând o stabilitate a prețului în sud-estul țării.â

Un preț ușor mai ridicat, de 3,60 lei/litru, se întâlnește în Ploiești, București, Giurgiu, Mioveni, Pitești și Galați, la stațiile PETROM și OMV.

