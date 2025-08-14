Prețurile carburanților. Surprize în topul celor mai ieftine stații din România. Pe 14 august 2025, tarifele pentru carburanți în stațiile de alimentare din România s-au menținut aproape neschimbate față de ziua precedentă. Datele centralizate de platformele de monitorizare arată că, în cazul benzinei, motorinei și GPL-ului, nu s-au înregistrat fluctuații majore în ofertele marilor distribuitori.

Prețurile carburanților. Surprize în topul celor mai ieftine stații din România

Prețurile carburanților. În ceea ce privește benzina standard 95, diferențele de preț între orașe sunt minime. Cea mai mică valoare a fost observată la stația SOCAR din Onești, unde litrul costă 7,27 lei.

În rețeaua Petrom, tarifele variază, în general, între 7,29 și 7,32 lei/litru. În Onești, prețul este 7,29 lei/l, iar în București, Ploiești, Titu și Sânnicolau Mare ajunge la 7,31 lei/l.

În alte localități, precum Reșița, Târgoviște, Băicoi, Chitila și zona Jiului din București, prețul urcă la 7,32 lei/l.

Motorina premium – liderul prețului minim este Constanța

Prețurile carburanților. Cele mai recente date arată că, la nivel național, cel mai redus preț pentru motorina premium („Motorina Extra”) a fost înregistrat în Constanța. Mai multe stații OMV din oraș afișau un tarif de 7,69 lei/litru, considerat cel mai mic din țară.

Prețuri apropiate s-au găsit și în București, Ploiești, Târgoviște, Giurgiu și Nădlac, unde tariful era de 7,71 lei/l.

Lista stațiilor OMV cu cele mai bune oferte la motorina premium:

Constanța: patru stații OMV – 7,69 lei/l

București: patru stații OMV – 7,71 lei/l

Ploiești, Târgoviște, Giurgiu, Nădlac: câte o stație OMV – 7,71 lei/l

GPL Auto – Vrancea, pe primul loc la prețuri mici

Cel mai avantajos preț pentru GPL Auto a fost de 3,56 lei/litru, practicat de stația PETROM 1 din Focșani, județul Vrancea.

Pe locul secund se situează mai multe benzinării PETROM și SOCAR, cu 3,59 lei/litru, în orașe precum Buzău (Nord și Sud), Constanța, Slobozia și tot Focșani, indicând o stabilitate a prețului în sud-estul țării.â

Un preț ușor mai ridicat, de 3,60 lei/litru, se întâlnește în Ploiești, București, Giurgiu, Mioveni, Pitești și Galați, la stațiile PETROM și OMV.